Sagarzazu, el cambio que se propusieron con Pacífico, el presente y la medida con la Liga Federal

Con el regreso de Tomás Sagarzazu, quien había jugado la temporada anterior, Pacífico se potenció en el segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro y anoche lo ratificó, consiguiendo el tercer triunfo consecutivo.

"Estuvo duro, de visitante, pero por suerte se pudo ganar", dijo, en referencia al 67-64 frente a Liniers, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por "La Nueva Play".

"Sabíamos que sería un partido bisagra, porque aparte, ya nos separábamos de ellos", justifico.

Pacífico se potenció atrás.

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"Lo que estamos tratando de hacer es defender y correr. Fue uno de los objetivos que nos propusimos cuando llegué. Sabemos que adelante tenemos puntos en todas las manos. En estos partidos siempre hubo tres o cuatro arriba de diez puntos", recordó.

El Chivo presentó al principio una defensa que puso en problemas al verde y, además, sobre el final fallaron en los libres.

"Liniers tiró una presión que nos complicó un poco al principio. Y lo de los libres puede pasar, simplemente hay que hacerlo mejor la próxima vez", entendió.

Sagarzazu, también, metió un triple clave.

"Me tenía fe, sumado a los chicos que me apoyan e incentiban a tomarlo. Cuando la agarré dije 'la tiro' y por suerte entró", apuntó.

El próximo miércoles, Pacífico será local.

"Ahora se viene el Purre, que es otro partido vital para nosotros. Si bien se ganaron tres partidos, todavía no ganamos nada. Obviamente que estamos un poco más tranquilos, pero siempre respetando a los de abajo. Hay que estar atentos", alertó.

Sagarzazu después de su paso por el verde se vinculó a Deportivo Roca, aunque siguió mirando para Bahía.

"Sabía que el torneo se había puesto más competitivo que el año pasado y era una buena propuesta volver", contó.

En cuanto a las diferencias de la Liga Federal y el torneo local, Sagarzazu considera que el mismo Pacífico estaría en condiciones de ser competitivo en el tercer escalón nacional.

"Con este equipo que tenemos tranquilamente se puede competir en el Federal", aseguró, aunque aclaró que nunca se tocó el tema con la dirigencia.

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