"Imposible dejar de ver": el video inédito de Messi durante la concentración del Mundial 2010

Jonás Gutiérrez publicó un video en sus redes sociales, donde se ve Lionel Messi haciendo jueguitos y magia con la pelota durante la concentración del Mundial 2010 en Sudáfrica.

Junto al rosarino se encuentran Maximiliano Rodríguez, quien juega junto a Leo, y Martín Demichelis.

"Un video que nunca había compartido", contó el Galgo en su cuenta.

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"La habitación con Martín Demichelis, ahí entra Maximiliano Rodríguez que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble y después arranca Lionel Messi y lleva el momento a algo sublime. Imposible dejar de ver este video", resumió el exjugador de Vélez.