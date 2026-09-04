"Imposible dejar de ver": el video inédito de Messi durante la concentración del Mundial 2010
Lo publicó Jonás Gutiérrez en su redes sociales.
Jonás Gutiérrez publicó un video en sus redes sociales, donde se ve Lionel Messi haciendo jueguitos y magia con la pelota durante la concentración del Mundial 2010 en Sudáfrica.
Junto al rosarino se encuentran Maximiliano Rodríguez, quien juega junto a Leo, y Martín Demichelis.
"Un video que nunca había compartido", contó el Galgo en su cuenta.
"La habitación con Martín Demichelis, ahí entra Maximiliano Rodríguez que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble y después arranca Lionel Messi y lleva el momento a algo sublime. Imposible dejar de ver este video", resumió el exjugador de Vélez.