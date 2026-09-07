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Federal A.

Víctor Manchafico: “Me putearon bastante, pero no reaccioné, siempre respeté a la gente de Olimpo”

Por su pasado en Villa Mitre, camiseta que defendió durante 7 temporadas, el central, hoy en Cipolletti, dejó el césped del Carminatti bajo una lluvia de insultos. El 1-1 y los dos puntos perdidos pegó fuerte entre los hinchas aurinegros.

Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Cipolletti pateó dos veces al arco de Olimpo, encontró el empate con un golazo de Raúl Almirón y sus jugadores se fueron saltando de alegría del césped del Carminatti, insultados por hinchas aurinegros furiosos y enceguecidos que, en ese momento, minutos después del 1-1, no entendían que el resultado pudo haber sido otro si el dueño de casa convertía alguna de las numerosas acciones que generó y desperdició frente a la valla visitante.

Sin gestos ni devoluciones para no echar más nafta al fuego, los futbolistas del conjunto rionegrino se fueron metiendo mansamente a zona de vestuarios mientras algunos plateístas olimpienses, colgados de la baranda, le gritaban barbaridades –con mensajes para sus familiares-- a Víctor Manchafico, hoy reforzando a Cipo después de 7 temporadas consecutivas en Villa MItre.

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“Me putearon en todos los colores, pero no contesté, no es mi estilo, trato de ser respetuoso a cada lugar que voy. Es parte del folklore del fútbol, pasa en todos lados y entiendo que la gente de Olimpo esté enojada por cómo se dio el partido, por el empate y con los que vestimos la tricolor. Vine preparado, porque si perdíamos me iban a putear igual”, señaló el ex capitan de la “Villa”

“Con respecto al juego, necesitábamos llevarnos algo porque, de lo contrario, se nos iba a complicar el camino a la clasificación. Esta es una cancha difícil y queríamos ganar, pero un punto no es malo cuando vas de visitante y necesitas sumar sabiendo que estás en la pelea y con chances”, resaltó “Mancha”, que ingresó para disputar los últimos 10 minutos más el descuento.

--A quien insultaron más, ¿a Peralta o a vos?

--A él, yo entré cuando habíamos empatado y los hinchas estaban enojados con su equipo, por eso pasé casi desapercibido. A Martín le dijeron de todo, es “Negro” y te dan ganas de putearlo porque, dos por tres, se hace odiar bastante…(risas). Yo soy buena persona, él no.

--No seas mal compañero.

--Ja,ja... Lo quiero al “Negro”. Pero viste que en una fue para aquel lado (señalando a calle O’ Higgins, sector de socios) y recorrió todo el alambrado para que lo puteen. Es folklore, al menos lo tomo así, por más que yo esté plenamente identificado con Villa Mitre.

Cipo llegó a los 9 puntos en el Nonagonal B, se ubica sexto, fuera de la clasificación, en la próxima fecha recibe al líder Alvarado y en la última viaja a Salta para visitar a Juventud Antoniana.

--No está fácil, pero, ¿clasifican?

--Alvarado es recontra duro, aunque de local venimos en alza, es decir que si todo sale bien nos podemos quedar con la victoria. Y después veremos, está muy apretado todo.

--Si le ganan a Alvarado le darían una mano a los dos equipos de Bahía.

--Nosotros pensamos en Cipolletti, salimos a jugar para ganar, y si no se pueda ganar, no hay que perder. Después si hay un beneficiado con el resultado, es otro tema pero no es cuestión nuestra.

--Al menos sé por quién vas a hacer fuerza de acá al final.

--Ja, ja, ni lo dudes. Primero tenemos que clasificar nosotros, y entre Villa Mitre y Olimpo, no necesito decir a quien me gustaría beneficiar ganándole a Alvarado. Hasta luego…

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