Víctor Manchafico: “Me putearon bastante, pero no reaccioné, siempre respeté a la gente de Olimpo”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Cipolletti pateó dos veces al arco de Olimpo, encontró el empate con un golazo de Raúl Almirón y sus jugadores se fueron saltando de alegría del césped del Carminatti, insultados por hinchas aurinegros furiosos y enceguecidos que, en ese momento, minutos después del 1-1, no entendían que el resultado pudo haber sido otro si el dueño de casa convertía alguna de las numerosas acciones que generó y desperdició frente a la valla visitante.

Sin gestos ni devoluciones para no echar más nafta al fuego, los futbolistas del conjunto rionegrino se fueron metiendo mansamente a zona de vestuarios mientras algunos plateístas olimpienses, colgados de la baranda, le gritaban barbaridades –con mensajes para sus familiares-- a Víctor Manchafico, hoy reforzando a Cipo después de 7 temporadas consecutivas en Villa MItre.

“Me putearon en todos los colores, pero no contesté, no es mi estilo, trato de ser respetuoso a cada lugar que voy. Es parte del folklore del fútbol, pasa en todos lados y entiendo que la gente de Olimpo esté enojada por cómo se dio el partido, por el empate y con los que vestimos la tricolor. Vine preparado, porque si perdíamos me iban a putear igual”, señaló el ex capitan de la “Villa”

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“Con respecto al juego, necesitábamos llevarnos algo porque, de lo contrario, se nos iba a complicar el camino a la clasificación. Esta es una cancha difícil y queríamos ganar, pero un punto no es malo cuando vas de visitante y necesitas sumar sabiendo que estás en la pelea y con chances”, resaltó “Mancha”, que ingresó para disputar los últimos 10 minutos más el descuento.

--A quien insultaron más, ¿a Peralta o a vos?

--A él, yo entré cuando habíamos empatado y los hinchas estaban enojados con su equipo, por eso pasé casi desapercibido. A Martín le dijeron de todo, es “Negro” y te dan ganas de putearlo porque, dos por tres, se hace odiar bastante…(risas). Yo soy buena persona, él no.

--No seas mal compañero.

--Ja,ja... Lo quiero al “Negro”. Pero viste que en una fue para aquel lado (señalando a calle O’ Higgins, sector de socios) y recorrió todo el alambrado para que lo puteen. Es folklore, al menos lo tomo así, por más que yo esté plenamente identificado con Villa Mitre.

Cipo llegó a los 9 puntos en el Nonagonal B, se ubica sexto, fuera de la clasificación, en la próxima fecha recibe al líder Alvarado y en la última viaja a Salta para visitar a Juventud Antoniana.

--No está fácil, pero, ¿clasifican?

--Alvarado es recontra duro, aunque de local venimos en alza, es decir que si todo sale bien nos podemos quedar con la victoria. Y después veremos, está muy apretado todo.

--Si le ganan a Alvarado le darían una mano a los dos equipos de Bahía.

--Nosotros pensamos en Cipolletti, salimos a jugar para ganar, y si no se pueda ganar, no hay que perder. Después si hay un beneficiado con el resultado, es otro tema pero no es cuestión nuestra.

--Al menos sé por quién vas a hacer fuerza de acá al final.

--Ja, ja, ni lo dudes. Primero tenemos que clasificar nosotros, y entre Villa Mitre y Olimpo, no necesito decir a quien me gustaría beneficiar ganándole a Alvarado. Hasta luego…