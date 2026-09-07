Con un bahiense, Racing juega ante Real Madrid por un lugar en la final del Mundial Juvenil

El bahiense Santiago Bárcena, al centro, durante el Mundial de Clubes Juvenil. Fotos: Racing

Racing Club de Avellaneda, que cuenta en su plantel con el bahiense Santiago Bárcena, se medirá hoy ante el Real Madrid, por la semifinal del Mundial de Clubes Juvenil Sub 18 que se disputa en Córdoba, España.

El equipo argentino se presentará a las 15 en la cancha de Campo de Fútbol de Pozoblanco y el partido podrá verse de manera gratuita en LPF Play, la plataforma de la Asociación del Fútbol Argentino.

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La otra llave en busca de la final será un duelo de equipo brasileños, ya que se medirán Athletico Paranaense y San Pablo, también a las 15 pero en Lucena.

Los ganadores se enfrentarán el miércoles en el partido por el título, a partir de las 15.

Racing llegó a este duelo luego de ganar su grupo, tras vencer a Bayer Leverkusen (por 3 a 1), Betis (1 a 0) y Real Sociedad (1 a 0).

Luego, en cuartos de final, dejó en el camino al local Córdoba CF, al superarlo por 3 a 1.

Bárcena, defensor categoría 2009 surgido en Bella Vista, fue titular ante el equipo vasco y en el resto de los partidos llegó desde el banco.

Con esta racha positiva, Racing perdió un sólo encuentro en las últimas dos ediciones del torneo y fue la final del año pasado, cuando cayó ante Barcelona y fue subcampeón.

En ese entonces también se encontraba Bárcena en el equipo, pese a que hace apenas unos meses que había llegado al club.