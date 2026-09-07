Aramburú, presente: el rugby volvió a pedir justicia y Bere Stortoni recordó al amigo

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Como una vigilia del juicio que se iniciará este lunes en Francia, el rugby argentino se unió el fin de semana detrás de un mensaje en común: "Justicia por Fede". En el test match que Los Pumas disputaron ante Australia el sábado en Mendoza, en el torneo de la URBA, en nuestra ciudad con la M18 de Sociedad Sportiva y también en Mar del Plata donde Las Palomas enfrentaron a Comercial por el Regional Pampeano A.

La Primera de Las Palomas y la de Comercial se unieron el sábado para un mismo mensaje.

Federico Martín Aramburú fue un jugador de rugby que formó parte de la generación llamada "Pumas de Bronce" y que fue asesinado el 19 de marzo de 2022 en París. Tenía 42 años cuando lo mataron de disparos tras una discusión previa y a la salida de un pub, en pleno bulevar Saint-Germain.

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El juicio que comienza hoy ante la Cour d’assises de la capital francesa se extenderá hasta el 25 de este mes. Los acusados: el ex comando de la Marina Loïk Le Periol y su compañero Romain Bouvier.

El crimen de Fede Aramburú toca de cerca al rugby bahiense porque el ex jugador de Los Pumas y del CASI fue compañero de equipo y amigo íntimo de Bernardo Stortoni y de otros veteranos de Sociedad Sportiva, como ya informamos.

Los jugadores y staff de la M18 de Sociedad Sportiva hicieron un pedido de justicia.

Justamente la M18 de Las Palomas es dirigida entre otros por Bere y el fin de semana exhibió el cartel con el pedido de justicia.

"Tuve la oportunidad de jugar con él en Escocia, en Glasgow, juntos. Yo ya estaba jugando ahí y él en Dax, un equipo de Francia. Me comentó que tenía ganas de probarse en el rugby del Reino Unido. Hice contacto con el entrenador, le hablé de Fede y lo ficharon. En 2010, 2011 jugamos juntos y compartimos cancha. Vivíamos a dos cuadras y pasaba mucho tiempo en casa. Esa foto (principal de esta nota) es de cuando nos hicieron la presentación en Glasgow Warriors", recordó Stortoni.

Agustín Pichot y el abrazo a Federico durante el Mundial de Francia 2007.

"Yo lo conocí en el CASI, debutó cuando se lesionó el Negro (Martín) Gaitán, en una semifinal contra CUBA en 2001. Subió a Primera, vivía cerca de casa y estábamos siempre juntos. De hecho fue testigo de mi casamiento. Muy amigo. Muy. Tenemos un grupo de los mejores amigos de él y lo seguimos manteniendo. Cuando él volvía de Francia, siempre nos comunicábamos para coordinar y vernos todos. Después también coincidíamos con el seleccionado de veteranos (Pumas Legends) que competía en Bermudas. De los ocho años que fui, cinco o seis viajé con él", recordó Bere.

Federico y un festejo de try para el CASI, en un clásico ante SIC en 2003.

"Es muy emotivo. Dios quiera que mañana (por hoy) que empieza el juicio haya justicia por Fede y que este tipo de personas que andan sueltas cumplan con una condena", concluyó el bahiense, quien jugó 10 años en Los Pumas.

El mensaje de UAR

El sábado la Unión Argentina de Rugby emitió un comunicado en adhesión al pedido de justicia por el crimen de Aramburú, quien disputó 22 caps con Los Pumas y integró el plantel que logró el histórico 3º puesto en el Mundial de Francia 2007.

Efraín Elías y la remera que lucieron Los Pumas el sábado antes del choque ante Australia.

"Federico tenía 42 años y era padre de tres hijos. Formado en el Club Atlético de San Isidro (CASI), vistió la camiseta de Los Pumas (Puma N° 623) y desarrolló gran parte de su carrera y su vida en Francia, dejando una profunda huella en la comunidad del rugby de ambos países. En este momento tan significativo, el rugby argentino apoya a la familia de Federico y hace visible el pedido de JUSTICIA POR FEDE", expresó la institución.

UAR dispuso algunas acciones a modo de adhesión como en la fecha del Top 14 de la URBA y en el test match entre Los Pumas y Wallabies, en el que los jugadores del equipo argentino vistieron en la previa remeras color negro con la consigna del pedido de justicia.