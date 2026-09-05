Los Pumas se despidieron del público argentino con empate ante Australia

La puntada de Ignacio Ruiz para Los Pumas, con el apoyo de Pablo Matera. Fotos: prensa UAR.

El seleccionado argentino de rugby igualó ante Australia en 28, en un test match disputado este sábado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El cotejo, arbitrado por James Doleman (Nueva Zelanda), marcó la última presentación del año de Los Pumas en nuestro país, ya que el equipo volverá a competir el 6 de noviembre en la segunda etapa del Nations Championship.

Hoy en suelo mendocino y en un partido parejo, el bahiense Joaquín Moro cumplió una destacada participación y concretó su octavo cap en Los Pumas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Si bien no apoyó tries, el jugador de Leicester Tigers jugó con el compromiso de siempre en ambos sectores de la cancha y asistió para el vistoso try de Ignacio Mendy (el tercera línea fue reemplazado a los 52m.). Justamente, la conquista del wing llegó a los 38 minutos del primer tiempo para igualar en 14 con la conversión de Santiago Carreras.

Así fue la jugada:

El primer try albiceleste fue del capitán Pablo Matera (36m.), mientras que en el complemento apoyó Ignacio Ruiz (15m.) y luego nuevamente Matera (25m.). Luego de este try Argentina pasó a ganar 28-21, pero a cinco minutos del final Australia lo empató en 28 con un try penal.

Los tries australianos en la primera fracción fueron de Harry Wilson (21m.) y de Max Jorgensen (29m.), convertidos por Ryan Lonergan.

Prueba Santiago Carreras, quien luce la camiseta homenaje a Federico Martin Aramburú, argentino asesinado en Francia.

En el complemento amplió cifras Fraser McReight (8m.), convertido por Lonergan, para el 21-14.

En el test de hoy hicieron su debut en Los Pumas el tercera línea mendocino Facundo Cardozo y el fullback cordobés Facundo Soler, ambos jugadores provenientes de las franquicias argentinas Tarucas y Dogos XV respectivamente.

A un año para el Mundial de Australia, esta viene siendo la filosofía del entrenador Felipe Contepomi: probar jugadores.

La camiseta alternativa que estrenaron Los Pumas en la revancha ante Australia.

Agenda de noviembre

Luego de cinco semanas Los Pumas se desconcentrarán y volverán a reunirse para retomar y completar la agenda internacional correspondiente al Nations Championship.

Esto es lo que les queda hasta fin de año:

6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín (Nations Championship)

14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 8:40 hs – Génova (Nations Championship)

21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París (Nations Championship)

27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)