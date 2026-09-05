Riquelme fue contundente sobre el reclamo de Vélez: “Los partidos se ganan en la cancha”

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, le restó importancia al reclamo de Vélez, por la supuesta infracción en la nómina de extranjeros que utilizó en el encuentro de Copa Argentina, y afirmó que "Los partidos se ganan en la cancha".

Poco antes del cotejo de esta tarde ante Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura, Riquelme se refirió al reclamo del club de Liniers: “No vi el comunicado de Vélez. Sé que algo publicaron. Boca el miércoles ganó merecidamente, jugó un gran partido y fue superior a su rival".

"Los partidos se ganan en la cancha", sentenció el exfutbolista, en declaraciones a la prensa en Mendoza, y consideró que "Estamos viviendo un momento de mucho nervio: cada partido se termina con mucho nervio. Los árbitros están siendo bastante golpeados en cada partido, y el VAR también. Parece que estamos en ese camino. Queremos trasladar puro nervio".

Vélez elevó un pedido a la AFA y también reclamó que se le otorgue la victoria y la clasificación ya que seis extranjeros firmaron la planilla correspondiente, cuando el límite es de cinco, justamente la cantidad que utilizó Boca ya que el paraguayo Ángel Romero permaneció en el banco y no ingresó.

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En cambio, sí participaron del encuentro los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa; el uruguayo Leandro Lozano; el ecuatoriano Enner Valencia y el chileno Carlos Palacios.

Asimismo, Riquelme expresó que "No está fácil para nadie. Lanús mereció ganar contra nosotros, pero se habló todo el día del árbitro, del VAR y del tema de (Leonel) Flores. El miércoles Boca fue muy superior a su rival y ganó merecidamente".

Por otra parte, puntualizó que "Tuvimos la suerte de que el jugador de Vélez no se cayera encima del tobillo a (Leandro) Paredes, porque hoy estaríamos todos tristes porque estaría lesionado. Para mí era roja, no sé quién fue, pero no se habló nada. Cuando pasa en contra de Boca no se habla nada. Sabemos que la comunicación es así. Vélez el otro día tuvo una oportunidad muy clara con el penal: si ganaba con ese penal iba a ser injusto, pero Boca ganó merecidamente y hoy tenemos que hablar de otra cosa”.