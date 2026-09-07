Varios festejos, empates y un partido con ocho goles en el femenino de la Liga del Sur
Se disputó la séptima fecha del Torneo Clausura de Primera A, mientras que también hubo actividad en la B. San Francisco goleó 8 a 1 a Pacífico de Cabildo.
El fútbol femenino de la Liga del Sur tuvo este domingo una nueva jornada de competencia, con la disputa de la séptima fecha del Torneo Clausura de Primera A y una nueva fecha correspondiente al certamen de Primera B.
En la máxima categoría, STMBB goleó 5 a 0 a La Armonía, con dos goles de Abigail Britos y tantos de Bianca Freire, Victoria Nervi y Valeria Navarrete.
Por su parte, Villa Mitre superó 4 a 0 a AEC, gracias a un doblete de Trinidad Rivas y las conquistas de Bernardita Tocchio e Ivana Scarabotti.
También hubo triunfo de Tiro Federal, que derrotó 3 a 0 a Bella Vista con goles de Agostina Caballero, Aylen Baratcabal y Morena Juárez.
En el restante encuentro de Primera A, Libertad y Sporting igualaron 1 a 1. Antonella De Vega convirtió para el conjunto local, mientras que Alexia Villani marcó para las visitantes.
Aclaración: Municipales y Tiro Federal deberán completar los 15 minutos restantes del partido que fue suspendido cuando ganaba Municipales 3 a 1 por incidentes. El Tribunal de Penas había dado por perdido el encuentro a ambos equipos, pero Municipales apeló y el Consejo Federal resolvió que debe finalizarse en cancha.
Además, Tiro Federal y Libertad tienen pendiente el partido de la fecha pasada, también suspendido.
-Posiciones del Clausura: 1) Villa Mitre, 17 puntos; 2) STMBB, 16; 3) Tiro Federal, 13; 4) Bella Vista, 7; 5) La Armonía, 5; 6) Sporting, 5; 7) Libertad, 4; 8) AEC, 4.
La Primera B, a puro gol
En la segunda categoría también hubo una jornada con varios resultados destacados.
San Francisco goleó 8 a 1 a Pacífico de Cabildo. Bianca Pasqualini marcó para el conjunto derrotado, mientras que Luciana Sosa y Valentina Rebol anotaron dos goles cada una, y completaron la goleada Ariana Adassus, Florencia Sorbellini, Clara Iturrioz y Maira Pedrol.
En otro de los partidos de la fecha, Estrella de Oro se impuso 5 a 3 ante Olimpo, en un encuentro que tuvo ocho goles. Para el ganador, Luana Anfossi marcó dos tantos, mientras que también convirtieron Carolina Maglianesi, en dos oportunidades, y Camila Guenchual.
Los tres goles de Olimpo fueron aportados por Oriana Correa, Mía Cibelli y Paloma Dambolena.
Además, Huracán y Sansinena empataron 0 a 0, al igual que SPIQPYA y Rosario Puerto Belgrano, que tampoco pudieron sacarse diferencias.
Liniers tuvo fecha libre.
-Posiciones: 1) Liniers, 56 puntos; 2) San Francisco, 50; 3) Rosario PB, 42; 4) SPIQPYA, 42; 5) Estrella de Oro, 30; 6) Huracán, 15; 7) Sansinena, 14; 8) Olimpo, 13; 9) Pacífico C, 1.