Sub 16: Bahía cerró el Argentino "B" con un podio, victorias y un MVP

Los seleccionados Sub 16 de la Asociación Bahiense de Hockey cerraron ayer su participación en el Campeonato Argentino "B", que se desarrollaron desde el pasado jueves bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

En la rama femenina, Bahía terminó tercero en el certamen disputado en la cancha de agua del Complejo Municipal de Monte Hermoso.

Mientras que los chicos fueron séptimos en la competencia que se disputó en Rosario.

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Además, el Naranja tuvo al goleador y MVP del torneo: Francisco Cañizares.

*Ellas

El seleccionado femenino Sub 16 cerró ayer de la mejor manera el Campeonato Argentino "B" que se disputó en Monte Hermoso.

En el último partido, Bahía venció a Río Negro, por shoot out (3 a 2), luego de igualar 2 a 2 en el tiempo regular.

Los goles del Naranja durante el partido los anotaron Eva Arranz y Lourdes Brun, de penal y de corto respectivamente.

Mientras que en la definición por penales australianos marcaron Catalina Hernández, Mora Lingeri Arata y Arranz.

Previamente, el equipo dirigido por Tomás Rossi había sido segundo en su grupo, lo que le aseguró su lugar en la divisional de cara al 2027.

En esa primera instancia, venció a Misiones (1 a 0), Entre Ríos (2 a 1) y cayó frente a La Pampa (1 a 0).

Ya en semis, Bahía cedió ante Mar del Plata por shoot out (1 a 0), tras empatar sin goles.

Justamente las marplatenses fueron las campeonas del torneo, tras vencer a La Pampa por 2 a 1 en la final.

Ambas selecciones, además, ascendieron al Campeonato Argentino "A" 2027.

*Ellos

El seleccionado masculino Sub 16 se despidió de Rosario con un empate, una victoria y el séptimo puesto, para dar otro paso en firme y de consolidación de un combinado en pleno crecimiento.

Bahía ganó los dos partidos del último triangular y además sumó dos buenas noticias más.

En el primer turno de ayer, el Naranja empató 1 a 1 frente a Río Negro, con gol de Francisco Cañizares.

Luego, el elenco dirigido por Rodrigo Servidio venció a Santiago del Estero, por 4 a 1, con tantos de Damián Aban (2), Cañizares y Valentín Sánchez.

Previamente, en la primera fase, Bahía había derrotado a Santiago del Estero (8 a 2) y Río Negro (4 a 0). Además, había caído frente a Santa Fe (4 a 0).

Ya en el cruce hacía la final por el quinto puesto, el Naranja perdió frente a La Pampa por 6 a 4.

El campeón del torneo fue Entre Ríos, que venció en la final a Salta por 4 a 1.

Ambas selecciones, además, ascendieron al Campeonato Argentino "A" 2027.

Mientras que el jugador de Puerto Belgrano, Francisco Cañizares, fue elegido como el mejor jugador de la competencia y también resultó el goleador con 11 festejos.

Se trata de otra distinción individual para el oriundo de La Mendieta, en Jujuy, quien suele ser premiado en cada torneo que se presenta y forma parte del proceso de la selección nacional juvenil.