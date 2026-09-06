Bombazo: “Le pegué de unos 40 metros”, dijo el 8 de Cipolletti que dejó mudo al Carminatti

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Primer punto: el largo de la cancha de Olimpo es de 95 metros, es decir dos mitades de 47,5, por lo que el gol de Cipolletti no fue desde la distancia que Raúl Andrés Almirón declaró frente a algunos medios rionegrinos que, felices como él por el punto conseguido en el Carminatti, le creyeron sin repreguntas ni contradicciones.

Ojo, el 8 de Cipo no la canchereó en ningún momento y estaba convencido de los metros recorridos por la pelota, pero le había abierto los grifos sin conocer de lo que realmente hablaba.

“Cuando la empalmé y miré al arquero (Juan Pablo Lungarzo) me di cuenta de que iba a entrar, el balón salió disparado a gran velocidad y fue un lindo gol”, sostuvo la figura del cotejo en zona mixta, y eso sí sonó más creíble que lo anterior.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Antes de que se suba al colectivo blanco ploteado con los colores cipoleños, le comenté que, a grandes rasgos, su remate fue de unos 35 metros, aunque antes, y nobleza obliga, lo felicité por terrible teledirigido al ángulo superior izquierdo del 1 local.

Segundo punto: con el 1-1 ante el capo de la Patagonia, el aurinegro dejó el liderazgo del Nonagonal B (ahora el único puntero es Alvarado, que venció 3-2 a Atenas de Río Cuarto) antes de la fecha libre.

Aunque esa no es la única mala noticia: fue el primer gol que el del centro bahiense recibe como local en el año, ya que no le marcaban desde el 16 de noviembre de 2025, cuando Douglas Haig lo superó 1-0 (tanto de Santiago Gutierréz) y lo eliminó de la Reválida.

Ahora bien, ¿qué hizo bien y en qué falló Olimpo esta tarde?

Lo del dueño de casa fue de mayor a menor. En el minuto 10, el del homenaje a Lio Messi, el más aplaudido fue Braian Guille, autor de un golón de tiro libre en el arco de calle Angel Brunel.

Desde ahí hasta la finalización de la etapa inicial, el de Carlos Mungo fue un equipo directo, predispuesto a laburar y que no entró en el juego del rival. Guille recibió seguido 33 de mano y el mensaje para el visitante fue: “yo hablo con la pelota”.

Olimpo ató amarras y descansó en aguas calmas frente a un adversario movedizo pero que no lo inquietó más allá de un “fierrazo” de Almirón que quemó las manos de Lungarzo.

No lastimó ni lo lastimaron. El albinegro del sur tuvo más el esférico, pero se fue en promesas y nunca llegó a buen puerto.

En el complemento, mientras el encuentro entraba en sombras tenebrosas, el anfitrión, que nunca dejó de correr y luchar, se acomodó en el confort de su hogar: esperó unos metros más atrás y, ante la desesperación del contrincante, salió de contra a comerle el hígado.

Pero… Si, pero… “Los goles que no se hacen en un arco…” Como ante Kimberley en su anterior localía, Olimpo no cerró a tiempo el negocio y le rompieron la vidriera con un misil del mejor exponente del cotejo. Era el segundo disparo a los caños que intentaba Cipolletti, que en ese momento se había parado con un ambicioso 4-3-1-2.

A Olimpo le va a doler toda la semana los dos puntos que perdió hoy, sabiendo que el domingo, que deberá descansar, puede perder el segundo lugar en las posiciones. Encima, en la programación de cierre, visita a Alvarado en Mar del Plata.

Es cierto que no está frente al mejor escenario y para quedar afuera de la zona de clasificación se tienen que combinar varios resultados, pero es fútbol y puede suceder hasta lo más inesperado, como el zapatazo que hace un rato dejó mudos y en llamas a los hinchas aurinegros.

La síntesis

Olimpo 1 (4-4-2)

Lungarzo 5

Chimino 5

Moiraghi 6

Ferreyra (c) 7

Lapetina 5

Amarilla 5

Stancato 6

Vargas 7

Olivera 4

Guille 7

Susvielles 4

DT: Carlos Mungo

Cipolletti (4-1-3-2)

Crespo 6

N. Trejo 6

C. González 5

Pïro 6

N. García 3

M. Pérez 6

ALMIRÓN 7

G. Lucero 6

M. López 4

Peralta 5

Luna 4

DT: Fabián Enríquez

PT. Gol de Guille (O), a los 10m.

ST. Gol de Almirón (C), a los 34m.

Cambios. 45m. F. González (4) por Susvielles, 62m. S. Fernández (6) por Vargas, 82m. Coacci por Stancato e Ibarra por Amarilla y 86m. Espejo por Olivera, en Olimpo; 59m. Obregón (5) por N. García y E. Vallejos (6) por Lucero, 68m. L. Vella (5) por Luna y 80m. Manchafico por M. Peralta y Pettinerolli por M. López, en Cipolletti.

Amonestados.Lapetina (61m.) y Ferreyra (91m.), en Olimpo; N. García (31m.), Piro (75m.) y E. Vallejos (89m.), en Cipolletti.

Arbitro. Lucas Novelli (7)

Cancha. Olimpo (8).