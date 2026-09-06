Olimpo recibe a Cipolletti en casa buscando la recuperación y un pase clave a los playoffs

Olimpo recibirá hoy a Cipolletti, por la fecha 7 del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A, en la que Villa Mitre purgará su jornada libre.

El aurinegro se presentará desde las 15.30 en el Roberto Carminatti, donde dirigirá el tandilense Diego Novelli Sanz.

El equipo que conduce Carlos Mungo intentará recuperarse del traspié sufrido ante Atenas de Río Cuarto, equipo con el que cayó por 1 a 0 en Córdoba.

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Esta derrota significó la primera del equipo bahiense en esta fase y la segunda en lo que va del torneo, sumándose a la sufrida ante Alvarado en Mar del Plata (2 a 0) en el primer tramo de la competencia.

Previamente, el equipo bahiense había igualado ante Juventud Antoniana (0 a 0 en casa), luego venció a Huracán Las Heras (1 a 0 de visitante) y Villa Mitre (2 a 0 en el Carminatti), igualó ante Argentino de Monte Maíz (1 a 1 de visitante) y superó a Kimberley (1 a 0 en casa).

Por lo que en caso de conseguir un triunfo hoy en casa daría un paso fundamental en busca de la clasificación a la próxima instancia, antes de purgar la fecha y cerrar la etapa visitando a Alvarado (hoy líder por diferencia de gol).

Cipolletti, en tanto, viene de purgar la fecha libre luego de empatar ante Atenas de Río Cuarto (2 a 2) y caer ante Kimberley (3 a 1).

En el comienzo, había derrotado a Huracán Las Heras (1 a 0), empatado ante Villa Mitre en Bahía (1 a 1) y doblegado a Argentino de Monte Maíz (1 a 0).

Estos resultados lo dejaron expectante, a un punto de la zona de clasificación.

*Los elegidos

Olimpo tendrá una baja obligada para esta tarde, ya que Diego Ramírez deberá purgar la fecha de sanción tras ser expulsado ante Atenas.

Además, tampoco estará Antú Hernández y se suman a la lista Nahuel Colmenares y Leandro Espejo, quien el pasado lunes vieron acción por la Liga del Sur ante Pacífico de Cabildo.

Nahuel, por caso, marcó un pokér en la victoria del aurinegro por 5 a 0 ante El Tifón.

De esta manera, los elegidos por Carlos Mungo para el duelo de hoy son:

-Arqueros: Cristian Geist y Juan Pablo Lungarzo.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Colmenares, Espejo, Federico González, Braian Guille, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.

*Entradas

Los tickets para el partido de hoy podrán adquirirse desde las 11 y hasta las 14.30 en las boleterías del estadio y a partir de ese horario en avenida Colón y 9 de julio.

Los valores de las entradas son los siguientes:

No socios

-General: $40.000

-Jubilados: $20.000

-Menores: $15.000 (3 a 11 años).

Socios - Pase a tribuna

-Ángel Brunel: $5.000

-O'higgins: $10.000

Plateas

-Socio: $45.000

-No socio: $70.000

-Menores: $40.000 (3 a 11 años).

*Comenzó el viernes

La fecha inició el viernes, con la goleada de Kimberley en Salta ante Juventud Antoniana por 3 a 0.

Este triunfo dejó al albiverde cuarto, sacando de los puestos de clasificación a Villa Mitre por tener más goles a favor.

Hoy, en tanto, la jornada comenzará a las 15 en Mar del Plata, cuando el líder Alvarado espere por Atenas de Río Cuarto, con arbitraje de Jorge Etem.

Además, Huracán Las Heras recibirá a Argentino de Monte Maíz, desde las 15.30, con Maximiliano Silcan Jerez como árbitro principal.

El equipo mendocino tendrá el debut como entrenador de Aldo Bolado, tras la salida de Pablo Jofré luego de perder ante Villa Mitre en Bahía por 3 a 0.

Así están las posiciones de los Nonagonales, en la fecha 7:

-Zona B: 1°) Alvarado y Olimpo, 11 puntos; 3°) Atenas, 10; 4º) Kimberley, 9; 5°) Villa Mitre, 9; 6º) Cipolletti, 8; 7°) Argentino MM, 5; 8º) Huracán (Las Heras), 3; y 9º) Juventud Antoniana (Salta), 2.

-Zona A: 1°) San Martín (Formosa), 13 puntos; 2°) Sol de América, 10; 3º) Douglas Haig, 9 de Julio y Gimnasia de Chivilcoy, 8; 6º) Defensores de Villa Ramallo, 7; 7°) Sarmiento (La Banda) y Sportivo Belgrano, 5 y 9°) Mitre (Posadas), 1.

*Los 4 primeros de cada grupo avanzarán a los cruces por el primer ascenso

**Los 5 primeros de cada grupo disputarán la Copa Argentina 2026

*Lo que queda

Luego de esta fecha, quedarán sólo dos jornadas para definir a los 4 equipos que irán a los playoffs en busca del primer ascenso a la Primera Nacional.

-Fecha 8 (domingo 13/9)

Cipolletti vs. Alvarado

Atenas vs. Juventud Antoniana

Kimberley vs. Huracán

Argentino Mote Maíz vs. Villa Mitre

Libre: Olimpo

-Fecha 9 (domingo 20/9)

Villa Mitre vs. Kimberley

Huracán vs. Atenas

Juventud Antoniana vs. Cipolletti

Alvarado vs. Olimpo

Libre: Argentino