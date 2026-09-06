Hora, TV y formaciones: River recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza en un partido que promete

River recibirá este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el objetivo de mantenerse por el camino de la victoria tras el debut triunfal de Leonardo Ponzio como director técnico.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

*La previa

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River llega a este encuentro luego de un muy flojo inicio de semestre, en el que quedó rápidamente eliminado tanto en la Copa Argentina como en la Copa Sudamericana, lo que derivó en la renuncia del director técnico Eduardo Coudet.

Sin embargo, el fin de semana pasado comenzó el interinato de Ponzio y el Millonario pudo reencontrarse con la victoria gracias a la goleada 3-1 sobre Banfield.

De esta manera, el elenco de Núñez pudo llegar a los siete puntos, para ubicarse undécimo en la Zona B, por lo que una nueva victoria lo metería de lleno en la pelea por el ingreso a los playoffs.

Del otro lado estará Independiente Rivadavia de Mendoza, que es uno de los equipos más sólidos en el fútbol argentino en este 2026.

La "Lepra Mendocina", que tiene como director técnico a Alfredo Berti, viene de ganarle 3-1 a Racing para escalar hasta la sexta colocación en la Zona B y además pudo mantenerse como líder en la tabla anual junto con Argentinos Juniors, equipo con el que pelea mano a mano por el título de Campeón de Liga.

Para esta tarde, Independiente no podrá contar con Maximiliano Salas por una cláusula que se firmó tras el traspaso del delantero de River al equipo mendocino.

"Salas no puede jugar contra River porque así lo acordamos. Primero fue un pacto de caballeros y después se instrumentó en una cláusula. De todas maneras si no existiera la cláusula dimos la palabra que no iba a jugar y no va a jugar. Fue una condición que pusieron para hacer el préstamo y que nosotros obviamente aceptamos", contó Daniel Vila, presidente de La Lepra, en el Destape Radio.

*Probables formaciones

-River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

-Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

-Estadio: Monumental

-Árbitro: Nicolás Ramírez

-VAR: Hernán Mastrángelo

-Hora: 19:15.

-TV: TNT Sports