El posteo de Franco Colapinto tras el GP de Italia: reveló el problema mecánico que lo afectó y palpitó la próxima carrera

Colapinto adelanta a Verstappen, en uno de sus mejores momentos en la carrera. Fotos: Franco Colapinto.

Franco Colapinto realizó un posteo en redes sociales luego de haber conseguido el noveno puesto en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El argentino se mostró frustrado por el despiste que hizo que perdiera varios lugares y explicó el problema mecánico que lo generó.

“Día durísimo por lo que podría haber sido. Nos levantamos y mañana con la esperanza renovada a seguir laburando! Muy orgulloso de lo que conseguimos este finde como equipo pole de pierre (Pierre Gasly) en la qualy y hoy los dos autos entre los tres primeros…”, expresó Colapinto en un posteo en su cuenta de Instagram, acompañado de varias imágenes del fin de semana de competencia en el circuito de Monza.

“… Hasta que allá fui… buena remontada con el piso que no quería más para sumar unos puntos. Gracias por bancarme siempre! un poquito caliente post carrera pero ya estoy flama!!!!!! con todo a madrid", agregó, en textuales que tienen que ver con el aspecto técnico que lo hizo derrapar sobre la leca y, por otra parte, avizorando la próxima carrera: el Gran Premio de España, el próximo domingo a las 10 (hora de nuestro país).

Por otra parte, su actuación recibió un reconocimiento por parte del director de la escudería, Flavio Briatore.

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“Franco realizó una carrera brillante para remontar y sumar puntos muy valiosos para el equipo”, expresó el jefe de Alpine.