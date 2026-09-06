Villa Mitre salió de pobre y se anotó una victoria fundamental

En un partido clave, Villa Mitre hizo mejor los deberes, venció a Libertad como visitante 1 a 0 y tomó aire.

El tricolor logró su primer triunfo en el semestre y dejó muy comprometido al elenco de Villa Rosas, hoy compartiendo la última ubicación en la tabla general junto a La Armonía.

El partido en el Manuel Manzano no fue bueno. Hubo mucho nervio, mucha pelota por el aire, pero el visitante hizo más para quedarse con los tres puntos.

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En el arranque del partido, el conjunto local trató de imponerse en la mitad de la cancha y salió decidido a llevarse por delante a su rival.

Manganaro respondió ante un disparo de Nahuel Sánchez, quien poco después se iría lesionado.

Sin embargo, el tricolor de Horario Schumacher comenzó a emparejar y Ezequiel Moya --en soledad-- dilapidó una gran chance.

Antes, el asistente Olguín le cobró dos offside inexistentes a Santi Gómez, quien había partido bien habilitado.

La recta final de esa primera etapa fue muy pobre. Los dos compartieron las imprecisiones y abusaron de la pelota por el aire.

Ya en el complemento, Villa Mitre mostró más ganas de romper el cero. Y en los pelotas paradas lastimó.

Carnicero le sacó un remate cruzado a Avit en la continuidad de un tiro de esquina y Falcioni completó la acción desviándola al córner.

Luego, otra vez Falcioni cerró justo ante un zurdazo de Moya que iba bien direccionado.

El tricolor lucía mejor, pero dejó pasar su mejor momento. Incluso, Ciro Zalazar no pudo sentenciar de cabeza en otro tiro de esquina.

Con los cambios, el elenco de Daniel Correa mejoró y emparejó el partido.

De cualquier manera, le costó sumar pases y generar chances claras de gol.

Pasando la media hora, Villa Mitre rompió la monotonía. Valeri le puso un gran pase filtrado a Santi Gómez, quien con un fortísimo derechazo --de frente al arco rival-- rompió el cero.

El tramo final mostró a un local que fue con injundia y a un rival que esperó agazapado para sacar más ventaja de contra.

Gerk perdonó tras asistencia de Santi Gómez y en el otro lado Manganaro se lució manoteando un pelota del pibe Vallejo que llevaba destino de red.

En el cierre, el local se la jugó --incluso con Carnicero en el área rival-- pero no encontró nada y Villa Mitre se aferró a un merecido éxito.

Con poco, el tricolor celebró un triunfo muy esperado y respira aliviado.

La síntesis

LIBERTAD 0

Carnicero 6

Falcioni 6

Vallejo 6

Ojeda 5

Uicala 5

M. Pérez 5

Trídico 6

Giamberardino 5

Avello 5

N. Sánchez 6

Pekel 5

DT: D. Correa

VILLA MITRE 1

Manganaro 7

Sastre 5

Barreto 6

Zalazar 6

Avit 6

Barrionuevo 5

Valeri 6

Palacio 6

Moya 6

Gerk 5

S. GÓMEZ 7

DT: H. Schumacher

PT. No hubo goles.

ST. Gol de S. Gómez (VM), a los 32m.

CAMBIOS. 35m. Mazzella (5) por N. Sánchez, 59m. Paredes (5) por Avello y 65m. Pane por Giamberardino, en Libertad; 70m. J.I. Acosta por Moya y Th. Díaz por Avit, 83m. Zweedyk por Valeri y 91m. Marsala por Gerk, en Villa Mitre.

ARBITRO. Marcos Gómez (6).

TERCERA JUVENIL. Villa Mitre, 4-0.

CANCHA. Libertad (buena).