Una palabra, siete estadios: “Invencible” y su historia detrás de los Juegos Suramericanos

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

Hay palabras que sobreviven al paso del tiempo. Se repiten en los libros de historia, aparecen en una bandera y, de tanto formar parte de una comunidad, terminan convirtiéndose en una marca de identidad. En Santa Fe, una de ellas es "Invencible".

Nació hace más de 200 años para nombrar la defensa de la autonomía provincial. En septiembre, esa misma palabra volverá a ocupar un lugar central, aunque en un escenario completamente distinto. Será parte de los nombres de los espacios que recibirán a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde más de 4000 atletas de 15 países competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Invencible Santa Fe, Invencible Rosario, Invencible Rafaela, Invencible Velódromo, Invencible Centro Acuático, Invencible Arena e Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo. Siete nombres que comparten una misma palabra y, detrás de ella, una misma intención. Que los nuevos escenarios no sean solamente lugares de paso para una competencia internacional, sino parte del legado que quedará en la provincia cuando los Juegos terminen.

De una bandera a un estadio

Para encontrar el origen hay que volver hasta 1822, durante el gobierno del brigadier Estanislao López. Ese año, Santa Fe adoptó el diseño de su bandera provincial, que lleva en el centro la inscripción "Provincia Invencible de Santa Fe".

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La frase quedó ligada a la defensa de la autonomía provincial y a la identidad federal santafesina. Dos siglos después, vuelve a aparecer, pero con otra carga simbólica. Ya no como expresión de resistencia, sino como nombre de espacios destinados al deporte, al encuentro y a la competencia internacional.

La transformación dice bastante sobre el paso del tiempo. Aquella palabra que alguna vez estuvo asociada a una provincia que defendía su autonomía ahora estará escrita en estadios donde atletas de todo el continente buscarán superar sus propios límites.

"La palabra 'Invencible' que hoy identifica estos espacios nació como expresión de una provincia que defendió su autonomía. Ahora acompaña lugares destinados a la competencia, al encuentro y al desarrollo del deporte", explicó Virginia Coudannes, vocera provincial.

Y agregó una imagen que resume el vínculo entre aquella historia y este presente: "Allí donde alguna vez 'Invencible' fue una bandera, ahora también será un estadio. Y donde competirán los mejores atletas de Sudamérica, mañana quedará una nueva parte de la historia deportiva de Santa Fe".

Siete escenarios para una misma historia

En la capital provincial, Invencible Santa Fe estará ubicado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD). Será el principal escenario cubierto de la ciudad y recibirá las competencias de handball.

Rosario tendrá una presencia especialmente fuerte. Allí funcionará Invencible Rosario, uno de los principales espacios destinados a deportes de combate y disciplinas indoor. El estadio multipropósito albergará las competencias de judo, karate y patinaje artístico, con sectores preparados para atletas, jueces y organización.

En el Predio Ferial Parque Independencia estará Invencible Arena, pensado para una de las competencias de mayor despliegue visual de los Juegos. Allí se disputarán las modalidades artística, rítmica y de trampolín de la gimnasia, en un estadio diseñado con las medidas reglamentarias necesarias.

También en Rosario se levantará otro de los grandes polos deportivos que dejará Santa Fe 2026: el Invencible Centro Acuático contará con piscinas de competencia y sectores preparados para natación, clavados, natación artística y polo acuático.

La palabra también viajará hasta Rafaela. Allí, Invencible Rafaela será uno de los escenarios cubiertos de la ciudad y recibirá las competencias de boxeo y pádel.

A pocos metros de esa historia estará otra de las obras emblemáticas de los Juegos: el Invencible Velódromo fue construido bajo estándares internacionales y será sede del ciclismo de pista.

El séptimo escenario estará en Recreo, dentro del área metropolitana de Santa Fe. Será el Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, sede de las competencias de tiro y una nueva infraestructura para ampliar la capacidad de la provincia para recibir eventos internacionales de esta disciplina.

Lo que queda cuando terminan los Juegos

Durante septiembre, esos nombres estarán en carteles, acreditaciones, transmisiones y documentos oficiales. Se escucharán en las voces de los periodistas y aparecerán una y otra vez mientras atletas de 15 países recorran la provincia en busca de una medalla.

Pero la apuesta es que no desaparezcan cuando termine la competencia. "El legado de los Juegos no estará solamente en las medallas: también estará en los espacios que quedan y en los nombres que, generación tras generación, seguirán contando quiénes somos", resumió Coudannes.

Hay algo simbólico en esa elección. Una palabra que nació hace dos siglos para definir a una provincia vuelve a aparecer ahora en lugares donde se construirá otra historia: la de los deportistas que lleguen desde distintos puntos de Sudamérica; la de quienes compitan por primera vez (o no) en un escenario internacional; la de quienes se consagren campeones; y también la de los santafesinos (y más argentinos) que, después de los Juegos, seguirán usando esos espacios.

Cuando se apaguen las luces de las ceremonias y las delegaciones emprendan el regreso, los podios quedarán vacíos y las medallas tendrán nuevos dueños. Pero en Santa Fe habrá algo que permanecerá. Y será Invencible.

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 34 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Vicente López, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)