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Santa Fe 2026.

La guía definitiva de los Juegos Suramericanos, para no perderte ningún detalle

El evento se llevará a cabo desde hoy y hasta el sábado 26 del corriente y contará con cobertura de La Nueva.

Fotos: Prensa Rosario y Santa Fe 2026

Este sábado se pondrán en marcha los Juegos Suramericanos, en su décimotercera edición, con organización nacional ya que se llevará a cabo principalmente en Rosario, Rafaela y Santa Fe capital.

Se trata del megaevento multideportivo más importante de Sudamérica, reuniendo 60 disciplinas deportivas, siendo 34 de ellas clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027, la antesala a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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El Comité Olímpico Argentino confirmó una delegación de 658 atletas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres. Entre ellos, sobresale la designación de 14 representantes de Bahía Blanca y la región, más un puñado que trabajará en la organización.

Y como suele ocurrir, La Nueva. estará presente para cubrir las alternativas desde el lugar de los hechos. Podés seguir la información al instante en:

-Espacio dedicado dentro del sitio web de La Nueva.
-Cuenta de Instagram de La Nueva
-Cuenta de Instagram de La Nueva Deportes
-Cuenta de Instagram de Mauro Giovannini
-Cuenta de Instagram de Victoria Álvarez Fortunato
-Programa de streaming El Diario Deportivo (lunes a viernes de 15 a 16) por lanueva.com, twitch.tv/lanuevaweb y YouTube (La Nueva Web).
-Programa de LU2 Radio Bahía Blanca Allica y Prieta (lunes a viernes de 13.30 a 15)

Comenzaron a llegar los primeros atletas a la Villa de los Juegos Suramericanos

A continuación, los datos más importantes a tener en cuenta sobre Santa Fe 2026:

Qué
XIII Juegos Suramericanos

Cuándo
12 al 26 de septiembre

Dónde (7 sedes)
Santa Fe capital (14 disciplinas), Rosario (34), Rafaela (8), Recreo (1), Paraná (1), Mar del Plata (1) y Vicente López (1).

Países (15)
Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Deportes (43, con 60 disciplinas)
Acuáticos (aguas abiertas, clavados, natación, natación artística, polo) - Santa Fe/Rosario
Atletismo - Santa Fe
Bádminton - Rosario
Balonmano - Santa Fe
Bochas - Santa Fe
Bowling - Vicente López, Buenos Aires
Boxeo - Rafaela
Canotaje (velocidad, slalom) - Santa Fe
Ciclismo (BMX Freestyle, BMX Racing, MTB, pista, ruta) - Rafaela
Ecuestre (adiestramiento, concurso completo, salto) - Rosario
Escalada - Santa Fe
Esgrima - Rosario
E-Sports - Rosario
Esquí acuático y wakeboard - Santa Fe
Fútbol - Rosario
Gimnasia (artística, rítmica, trampolín) - Rosario
Golf - Rosario
Hockey - Santa Fe
Judo - Rosario
Karate - Rosario
Levantamiento de pesas - Rosario
Lucha (libre y grecorromana) - Rosario
Pádel - Rafaela
Patinaje (artístico, velocidad, skateboarding) - Rosario/Rafaela
Pelota vasca - Rosario
Pentatlón moderno - Rosario
Ráquetbol - Rosario
Remo (convencional, coastal) - Santa Fe
Rugby 7 - Rosario
Sóftbol - Paraná, Entre Ríos
Squash - Rosario
SUP - Santa Fe
Surf - Mar del Plata, Buenos Aires
Taekwondo - Rosario
Tenis - Rosario
Tenis de mesa - Rosario
Tiro con arco - Rosario
Tiro deportivo - Recreo
Triatlón - Santa Fe
Vela - Santa Fe
Vóleibol - Rosario
Voleibol de playa - Rosario

Juegos Suramericanos: las 34 disciplinas que darán cupos para Lima 2027

Mascota
Capi

Ceremonias
Apertura: 12 de septiembre a las 18 en el Monumento a la Bandera (Rosario)
Clausura: 26 de septiembre

Delegación nacional
658 atletas (346 varones y 312 mujeres)

Atletas de Bahía Blanca y la región
Guillermina González - Bahía Blanca (tiro con arco)
Wanda Arca - Bahía Blanca (tiro con arco)
Iván Nikolajuk - General Conesa, radicado en Bahía Blanca (tiro con arco)
Juan Segundo Rodríguez - Saavedra, radicado en Bahía Blanca (patín artístico)
Mariana Gorosito - Bahía Blanca (sóftbol)
María Florencia Salguero - Bahía Blanca (sóftbol)
Federico Olheiser - Bahía Blanca (sóftbol)
Nahuel Sáenz - Bahía Blanca (sóftbol)
Damián Ancic - Bahía Blanca (equitación)
Agustina Cavalli - Bahía Blanca (ciclismo BMX racing)
Miguel Ángel Carballo - Bahía Blanca (golf)
Agustín Vernice - Bahía Blanca (canotaje)
Pilar Palacio - Coronel Suárez (hockey)
Santiago Álvarez Fourcade - Bahía Blanca (rugby 7)

Otros representantes
Guillermo Pera Vallejos - Bahía Blanca (juez de atletismo)
Basilio Canale - Bahía Blanca (juez de hockey)
Micaela Mendoza - Tierra del Fuego, radicada en Bahía Blanca (jueza de natación)
Matías Jiménez - Bahía Blanca (coach de estadística en sóftbol)

Agostina Hein no estará en los Juegos Suramericanos: "Como equipo nos pone muy triste"

Ediciones
1 - 1978 - La Paz (Bolivia)
2 - 1982 - Rosario (Argentina)
3 - 1986 - Santiago (Chile)
4 - 1990 - Lima (Perú)
5 - 1994 - Valencia (Venezuela)
6 - 1998 - Cuenca (Ecuador)
7 - 2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)
8 - 2006 - Buenos Aires (Argentina)
9 - 2010 - Medellín (Colombia)
10 - 2014 - Santiago (Chile)
11 - 2018 - Cochabamba (Bolivia)
12 - 2022 - Asunción (Paraguay)
13 - 2026 - Santa Fe (Argentina)
14 - 2030 - A definir

Eventos del ciclo olímpico en Rosario
2019: IV Juegos Suramericanos de Playa
2022: III Juegos Suramericanos de la Juventud
2025: I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento
2026: XIII Juegos Suramericanos
2027: I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior
2029: III Juegos Panamericanos Junior

Abanderados argentinos en la historia
1978 - La Paz (Bolivia) - Beatriz Allocco (atletismo)
1982 - Rosario (Argentina) - Marcelo Alexandre (ciclismo)
1986 - Santiago (Chile) - Laura Martinel (judo)
1990 - Lima (Perú) - Ricardo Rusticucci (tiro)
1994 - Valencia (Venezuela) - Andrés Charadía (atletismo)
1998 - Cuenca (Ecuador) - Andrea González (patín carrera)
2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y San Pablo (Brasil) - Alejandra Carbone (esgrima), Andrés Kogovsek (handball), Juan Curuchet (ciclismo) y Ariel Mild (lucha)
2006 - Buenos Aires (Argentina) - Georgina Bardach (natación)
2010 - Medellín (Colombia) - Walter Pérez (ciclismo)
2014 - Santiago (Chile) - Federico Molinari (gimnasia)
2018 - Cochabamba (Bolivia) - Germán Chiaraviglio (atletismo)
2022 - Asunción (Paraguay) - Rocío Sánchez Moccia (hockey) y Agustín Vernice (canotaje)
2026 - Santa Fe (Argentina) - Sofía Cairó (hockey) y Rubén Rézola (canotaje)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026
12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027
1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028
14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030
XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032
23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)

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