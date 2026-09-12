La guía definitiva de los Juegos Suramericanos, para no perderte ningún detalle
El evento se llevará a cabo desde hoy y hasta el sábado 26 del corriente y contará con cobertura de La Nueva.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
Este sábado se pondrán en marcha los Juegos Suramericanos, en su décimotercera edición, con organización nacional ya que se llevará a cabo principalmente en Rosario, Rafaela y Santa Fe capital.
Se trata del megaevento multideportivo más importante de Sudamérica, reuniendo 60 disciplinas deportivas, siendo 34 de ellas clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027, la antesala a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El Comité Olímpico Argentino confirmó una delegación de 658 atletas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres. Entre ellos, sobresale la designación de 14 representantes de Bahía Blanca y la región, más un puñado que trabajará en la organización.
Y como suele ocurrir, La Nueva. estará presente para cubrir las alternativas desde el lugar de los hechos. Podés seguir la información al instante en:
-Espacio dedicado dentro del sitio web de La Nueva.
-Cuenta de Instagram de La Nueva
-Cuenta de Instagram de La Nueva Deportes
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-Cuenta de Instagram de Victoria Álvarez Fortunato
-Programa de streaming El Diario Deportivo (lunes a viernes de 15 a 16) por lanueva.com, twitch.tv/lanuevaweb y YouTube (La Nueva Web).
-Programa de LU2 Radio Bahía Blanca Allica y Prieta (lunes a viernes de 13.30 a 15)
Comenzaron a llegar los primeros atletas a la Villa de los Juegos Suramericanos
A continuación, los datos más importantes a tener en cuenta sobre Santa Fe 2026:
Qué
XIII Juegos Suramericanos
Cuándo
12 al 26 de septiembre
Dónde (7 sedes)
Santa Fe capital (14 disciplinas), Rosario (34), Rafaela (8), Recreo (1), Paraná (1), Mar del Plata (1) y Vicente López (1).
Países (15)
Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Deportes (43, con 60 disciplinas)
Acuáticos (aguas abiertas, clavados, natación, natación artística, polo) - Santa Fe/Rosario
Atletismo - Santa Fe
Bádminton - Rosario
Balonmano - Santa Fe
Bochas - Santa Fe
Bowling - Vicente López, Buenos Aires
Boxeo - Rafaela
Canotaje (velocidad, slalom) - Santa Fe
Ciclismo (BMX Freestyle, BMX Racing, MTB, pista, ruta) - Rafaela
Ecuestre (adiestramiento, concurso completo, salto) - Rosario
Escalada - Santa Fe
Esgrima - Rosario
E-Sports - Rosario
Esquí acuático y wakeboard - Santa Fe
Fútbol - Rosario
Gimnasia (artística, rítmica, trampolín) - Rosario
Golf - Rosario
Hockey - Santa Fe
Judo - Rosario
Karate - Rosario
Levantamiento de pesas - Rosario
Lucha (libre y grecorromana) - Rosario
Pádel - Rafaela
Patinaje (artístico, velocidad, skateboarding) - Rosario/Rafaela
Pelota vasca - Rosario
Pentatlón moderno - Rosario
Ráquetbol - Rosario
Remo (convencional, coastal) - Santa Fe
Rugby 7 - Rosario
Sóftbol - Paraná, Entre Ríos
Squash - Rosario
SUP - Santa Fe
Surf - Mar del Plata, Buenos Aires
Taekwondo - Rosario
Tenis - Rosario
Tenis de mesa - Rosario
Tiro con arco - Rosario
Tiro deportivo - Recreo
Triatlón - Santa Fe
Vela - Santa Fe
Vóleibol - Rosario
Voleibol de playa - Rosario
Juegos Suramericanos: las 34 disciplinas que darán cupos para Lima 2027
Mascota
Capi
Ceremonias
Apertura: 12 de septiembre a las 18 en el Monumento a la Bandera (Rosario)
Clausura: 26 de septiembre
Delegación nacional
658 atletas (346 varones y 312 mujeres)
Atletas de Bahía Blanca y la región
Guillermina González - Bahía Blanca (tiro con arco)
Wanda Arca - Bahía Blanca (tiro con arco)
Iván Nikolajuk - General Conesa, radicado en Bahía Blanca (tiro con arco)
Juan Segundo Rodríguez - Saavedra, radicado en Bahía Blanca (patín artístico)
Mariana Gorosito - Bahía Blanca (sóftbol)
María Florencia Salguero - Bahía Blanca (sóftbol)
Federico Olheiser - Bahía Blanca (sóftbol)
Nahuel Sáenz - Bahía Blanca (sóftbol)
Damián Ancic - Bahía Blanca (equitación)
Agustina Cavalli - Bahía Blanca (ciclismo BMX racing)
Miguel Ángel Carballo - Bahía Blanca (golf)
Agustín Vernice - Bahía Blanca (canotaje)
Pilar Palacio - Coronel Suárez (hockey)
Santiago Álvarez Fourcade - Bahía Blanca (rugby 7)
Otros representantes
Guillermo Pera Vallejos - Bahía Blanca (juez de atletismo)
Basilio Canale - Bahía Blanca (juez de hockey)
Micaela Mendoza - Tierra del Fuego, radicada en Bahía Blanca (jueza de natación)
Matías Jiménez - Bahía Blanca (coach de estadística en sóftbol)
Agostina Hein no estará en los Juegos Suramericanos: "Como equipo nos pone muy triste"
Ediciones
1 - 1978 - La Paz (Bolivia)
2 - 1982 - Rosario (Argentina)
3 - 1986 - Santiago (Chile)
4 - 1990 - Lima (Perú)
5 - 1994 - Valencia (Venezuela)
6 - 1998 - Cuenca (Ecuador)
7 - 2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)
8 - 2006 - Buenos Aires (Argentina)
9 - 2010 - Medellín (Colombia)
10 - 2014 - Santiago (Chile)
11 - 2018 - Cochabamba (Bolivia)
12 - 2022 - Asunción (Paraguay)
13 - 2026 - Santa Fe (Argentina)
14 - 2030 - A definir
Eventos del ciclo olímpico en Rosario
2019: IV Juegos Suramericanos de Playa
2022: III Juegos Suramericanos de la Juventud
2025: I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento
2026: XIII Juegos Suramericanos
2027: I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior
2029: III Juegos Panamericanos Junior
Abanderados argentinos en la historia
1978 - La Paz (Bolivia) - Beatriz Allocco (atletismo)
1982 - Rosario (Argentina) - Marcelo Alexandre (ciclismo)
1986 - Santiago (Chile) - Laura Martinel (judo)
1990 - Lima (Perú) - Ricardo Rusticucci (tiro)
1994 - Valencia (Venezuela) - Andrés Charadía (atletismo)
1998 - Cuenca (Ecuador) - Andrea González (patín carrera)
2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y San Pablo (Brasil) - Alejandra Carbone (esgrima), Andrés Kogovsek (handball), Juan Curuchet (ciclismo) y Ariel Mild (lucha)
2006 - Buenos Aires (Argentina) - Georgina Bardach (natación)
2010 - Medellín (Colombia) - Walter Pérez (ciclismo)
2014 - Santiago (Chile) - Federico Molinari (gimnasia)
2018 - Cochabamba (Bolivia) - Germán Chiaraviglio (atletismo)
2022 - Asunción (Paraguay) - Rocío Sánchez Moccia (hockey) y Agustín Vernice (canotaje)
2026 - Santa Fe (Argentina) - Sofía Cairó (hockey) y Rubén Rézola (canotaje)
Calendario de eventos del ciclo olímpico
2026
12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)
31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)
2027
1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)
23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)
2028
14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)
2029
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento
III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)
V Juegos Suramericanos de la Juventud
2030
XIV Juegos Suramericanos
V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)
2031
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior
XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)
2032
23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)