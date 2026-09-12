La guía definitiva de los Juegos Suramericanos, para no perderte ningún detalle

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Este sábado se pondrán en marcha los Juegos Suramericanos, en su décimotercera edición, con organización nacional ya que se llevará a cabo principalmente en Rosario, Rafaela y Santa Fe capital.

Se trata del megaevento multideportivo más importante de Sudamérica, reuniendo 60 disciplinas deportivas, siendo 34 de ellas clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027, la antesala a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Comité Olímpico Argentino confirmó una delegación de 658 atletas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres. Entre ellos, sobresale la designación de 14 representantes de Bahía Blanca y la región, más un puñado que trabajará en la organización.

Y como suele ocurrir, La Nueva. estará presente para cubrir las alternativas desde el lugar de los hechos. Podés seguir la información al instante en:

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A continuación, los datos más importantes a tener en cuenta sobre Santa Fe 2026:

Qué

XIII Juegos Suramericanos

Cuándo

12 al 26 de septiembre

Dónde (7 sedes)

Santa Fe capital (14 disciplinas), Rosario (34), Rafaela (8), Recreo (1), Paraná (1), Mar del Plata (1) y Vicente López (1).

Países (15)

Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Deportes (43, con 60 disciplinas)

Acuáticos (aguas abiertas, clavados, natación, natación artística, polo) - Santa Fe/Rosario

Atletismo - Santa Fe

Bádminton - Rosario

Balonmano - Santa Fe

Bochas - Santa Fe

Bowling - Vicente López, Buenos Aires

Boxeo - Rafaela

Canotaje (velocidad, slalom) - Santa Fe

Ciclismo (BMX Freestyle, BMX Racing, MTB, pista, ruta) - Rafaela

Ecuestre (adiestramiento, concurso completo, salto) - Rosario

Escalada - Santa Fe

Esgrima - Rosario

E-Sports - Rosario

Esquí acuático y wakeboard - Santa Fe

Fútbol - Rosario

Gimnasia (artística, rítmica, trampolín) - Rosario

Golf - Rosario

Hockey - Santa Fe

Judo - Rosario

Karate - Rosario

Levantamiento de pesas - Rosario

Lucha (libre y grecorromana) - Rosario

Pádel - Rafaela

Patinaje (artístico, velocidad, skateboarding) - Rosario/Rafaela

Pelota vasca - Rosario

Pentatlón moderno - Rosario

Ráquetbol - Rosario

Remo (convencional, coastal) - Santa Fe

Rugby 7 - Rosario

Sóftbol - Paraná, Entre Ríos

Squash - Rosario

SUP - Santa Fe

Surf - Mar del Plata, Buenos Aires

Taekwondo - Rosario

Tenis - Rosario

Tenis de mesa - Rosario

Tiro con arco - Rosario

Tiro deportivo - Recreo

Triatlón - Santa Fe

Vela - Santa Fe

Vóleibol - Rosario

Voleibol de playa - Rosario

Mascota

Capi

Ceremonias

Apertura: 12 de septiembre a las 18 en el Monumento a la Bandera (Rosario)

Clausura: 26 de septiembre

Delegación nacional

658 atletas (346 varones y 312 mujeres)

Atletas de Bahía Blanca y la región

Guillermina González - Bahía Blanca (tiro con arco)

Wanda Arca - Bahía Blanca (tiro con arco)

Iván Nikolajuk - General Conesa, radicado en Bahía Blanca (tiro con arco)

Juan Segundo Rodríguez - Saavedra, radicado en Bahía Blanca (patín artístico)

Mariana Gorosito - Bahía Blanca (sóftbol)

María Florencia Salguero - Bahía Blanca (sóftbol)

Federico Olheiser - Bahía Blanca (sóftbol)

Nahuel Sáenz - Bahía Blanca (sóftbol)

Damián Ancic - Bahía Blanca (equitación)

Agustina Cavalli - Bahía Blanca (ciclismo BMX racing)

Miguel Ángel Carballo - Bahía Blanca (golf)

Agustín Vernice - Bahía Blanca (canotaje)

Pilar Palacio - Coronel Suárez (hockey)

Santiago Álvarez Fourcade - Bahía Blanca (rugby 7)

Otros representantes

Guillermo Pera Vallejos - Bahía Blanca (juez de atletismo)

Basilio Canale - Bahía Blanca (juez de hockey)

Micaela Mendoza - Tierra del Fuego, radicada en Bahía Blanca (jueza de natación)

Matías Jiménez - Bahía Blanca (coach de estadística en sóftbol)

Ediciones

1 - 1978 - La Paz (Bolivia)

2 - 1982 - Rosario (Argentina)

3 - 1986 - Santiago (Chile)

4 - 1990 - Lima (Perú)

5 - 1994 - Valencia (Venezuela)

6 - 1998 - Cuenca (Ecuador)

7 - 2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

8 - 2006 - Buenos Aires (Argentina)

9 - 2010 - Medellín (Colombia)

10 - 2014 - Santiago (Chile)

11 - 2018 - Cochabamba (Bolivia)

12 - 2022 - Asunción (Paraguay)

13 - 2026 - Santa Fe (Argentina)

14 - 2030 - A definir

Eventos del ciclo olímpico en Rosario

2019: IV Juegos Suramericanos de Playa

2022: III Juegos Suramericanos de la Juventud

2025: I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

2026: XIII Juegos Suramericanos

2027: I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

2029: III Juegos Panamericanos Junior

Abanderados argentinos en la historia

1978 - La Paz (Bolivia) - Beatriz Allocco (atletismo)

1982 - Rosario (Argentina) - Marcelo Alexandre (ciclismo)

1986 - Santiago (Chile) - Laura Martinel (judo)

1990 - Lima (Perú) - Ricardo Rusticucci (tiro)

1994 - Valencia (Venezuela) - Andrés Charadía (atletismo)

1998 - Cuenca (Ecuador) - Andrea González (patín carrera)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y San Pablo (Brasil) - Alejandra Carbone (esgrima), Andrés Kogovsek (handball), Juan Curuchet (ciclismo) y Ariel Mild (lucha)

2006 - Buenos Aires (Argentina) - Georgina Bardach (natación)

2010 - Medellín (Colombia) - Walter Pérez (ciclismo)

2014 - Santiago (Chile) - Federico Molinari (gimnasia)

2018 - Cochabamba (Bolivia) - Germán Chiaraviglio (atletismo)

2022 - Asunción (Paraguay) - Rocío Sánchez Moccia (hockey) y Agustín Vernice (canotaje)

2026 - Santa Fe (Argentina) - Sofía Cairó (hockey) y Rubén Rézola (canotaje)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)