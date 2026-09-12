Sudáfrica y Nueva Zelanda le ponen fin al desafío en Estados Unidos

Sudáfrica y Nueva Zelanda le pondrán fin este sábado a la serie de tests matches que vienen disputando bajo el nombre Rugby’s Greatest Rivalry, como parte del plan de afrontar la temporada 2026 con claros fines de promoción y comerciales. Recordamos que estas dos potencias del rugby mundial (el 1º y 2º respectivamente) decidieron el año pasado poner en pausa su participación en el Rugby Championship y explotar su chapa y antecedentes con fines económicos.

El encuentro de hoy tendrá la particularidad de disputarse en Baltimore, Estados Unidos. Comenzará a las 18 (hora de nuestro país) y se podrá ver por ESPN 4 y Disney+. El cotejo será arbitrado por el inglés Karl Dickson.

El desafío lo viene ganando Springboks por 2 a 1 luego de imponerse 29-24 el sábado pasado en Johannesburgo y previamente en Ciudad del Cabo por 33-26. El primero fue de los All Blacks por 33-16 en Johannesburgo.

El test match de hoy va en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

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En los All Blacks hoy va como capitán Codie Taylor ante la baja de Ardie Savea por lesión. En los Sprinboks, no estará Cheslin Kolbe, también lesionado.

Estas son las formaciones:

Sudáfrica: 1. Ox Nche, 2. Malcolm Marx, 3. Wilco Louw; 4. Eben Etzebeth y 5. Ruan Nortje; 6. Siya Kolisi (capitán), 7. Pieter-Steph du Toit, 8. Jasper Wiese; 9. Morne van den Berg y 10. Sacha Feinberg-Mngomezulu; 11. Ethan Hooker, 12. Damian de Allende, 13. Jesse Kriel, 14. Kurt-Lee Arendse; 15. Damian Willemse. Entrenador, Rassie Erasmus.

Definidores, 16. Deon Fourie, 17. Gerhard Steenekamp, 18. Thomas du Toit, 19. Lood de Jager, 20. Andre Esterhuizen, 21. Cameron Hanekom, 22. Cobus Reinach y 23. Manie Libbok.

Nueva Zelanda: 1. Ethan de Groot, 2. Codie Taylor (capitán), 3. Fletcher Newell, 4. Patrick Tuipulotu, 5. Sam Darry, 6. Tupou Vaa’i, 7. Ethan Blackadder, 8. Peter Lakai, 9. Cam Roigard, 10. Richie Mo’unga, 11. Josh Moorby, 12. Jordie Barrett, 13. Anton Lienert-Brown, 14. Will Jordan, 15. Damian McKenzie. Entrenador, Dave Rennie.

Definidores, 16. Asafo Aumua, 17. Xavier Numia, 18. Tyrel Lomax, 19. Josh Lord, 20. Wallace Sititi, 21. Kyle Preston, 22. Rieko Ioane y 23. Beauden Barrett.