Cómo quedaron Los Pumas en el ranking tras el último test match en el país

Pasó la serie entre Los Pumas y Australia que marcó la despedida internacional del seleccionado argentino de nuestro país. Desde ahora y hasta fines de noviembre, cuando concluya la fase final del Nations Championship en Londres, la agenda albiceleste se desarrollará en el exterior.

Mientras tanto este lunes se actualizó el ranking de World Rugby, una herramienta que permite medir la evolución o involución de los seleccionados a partir de cada resultado durante la temporada internacional. También inciden otros factores como localías, jerarquía del rival y brecha en un resultado, por ejemplo.

Tras la serie ante los Wallabies, con saldo de una derrota 27-21 en Jujuy y el empate del sábado (28) en Mendoza, la Selección bajó al 8º lugar. Tiene una puntuación de 82.24 puntos, por debajo del combinado australiano (83.55).

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En la parte superior del ranking mundial se colocó Sudáfrica (94.33), que el sábado volvió a ganarle a los All Blacks (29 a 24 en Johannesburgo) y lidera 2-1 el desafío Rugby Greatests Rivalry. Que continuará el próximo sábado 12 en Baltimore, Estados Unidos, con el cuarto y último enfrentamiento.

Nueva Zelanda, que tras ganar el primero 33-16 había subido al Nº1, cayó al segundo lugar (91.90). Lo siguen en el listado Irlanda (88.08), Francia (87.43), Inglaterra (85.68) y Escocia en el sexto puesto (84.78).

Los Pumas y el ranking

Cuando asumió Felipe Contepomi como head coach en diciembre de 2023, Los Pumas se encontraban en el 7º lugar con 80.68 puntos. Una posición que el seleccionado argentino mantuvo inclusive durante el primer semestre.

Ya para noviembre el panorama cambió y el equipo albiceleste cerró el año en un histórico 5º lugar que mantuvo hasta fines de julio de 2025. Ya en el segundo semestre de ese año el equipo perdió la serie ante Inglaterra como local y cayó al 6º lugar.

De todos modos, sus únicos dos -valiosos- triunfos en el Rugby Championship 2025 ante Nueva Zelanda en Buenos Aires (29-23) y contra Australia en Sidney (28-26), contribuyeron a sostener aquel 6º lugar y asegurar en noviembre un lugar como cabeza de serie para el Mundial de Australia 2027, gracias al importante éxito ante Escocia en Edimburgo (33-24).

Es visible la evolución, teniendo en cuenta que después de la pandemia Argentina se mantuvo 8º/9º, bajo el ciclo del australiano Michael Cheika desde que asumió en marzo de 2022.