Polémica por el vuelo a muy baja altura de dos aviones en un partido de rugby

Dos aviones de una aerolínea regional sudafricana fueron captados por las cámaras volando a muy baja altura sobre el techo del estadio DHL Stadium de Ciudad del Cabo, en la previa del segundo encuentro entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, disputado el sábado.

Si bien esta es una tradición cada vez que los Springboks disputan un test match como locales, esta vez miles de espectadores se manifestaron negativamente en redes sociales por lo que consideraron una maniobra muy peligrosa sobre sus cabezas.

Las aeronaves, dos Embraer ERJ-135 de la aerolínea AirLink, uno pintado en color verde (por Sudáfrica) y el otro de negro (Nueva Zelanda).

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Dado que el estadio DHL se encuentra cerca del nivel del mar y su estructura alcanza aproximadamente los 50 metros de altura, FlightRadar24 calculó que la altura libre de la aeronave sobre el estadio fue de entre 12,5 y 14 metros, mientras que la velocidad se estableció en 225 kilómetros por hora.

Sin embargo, Airlink afirmó que los datos de vuelo registrados por ambas aeronaves confirmaban que el sobrevuelo se realizó dentro de los límites de altitud y velocidad de seguridad aprobados y ensayados por la SACAA (ente sudafricano que regula a aviación).

Los aviones, indicó la empresa, estuvieron piloteados por tripulaciones muy experimentadas. Cada una llevaba a bordo a tres capitanes veteranos que ejercían como comandante, copiloto y oficial de seguridad/técnico.

Es cierto que este tipo de aviones, que no están preparados para maniobras acrobáticas como un caza a reacción, por ejemplo, pasan muy cerca uno de otro.

Los Embraer son de la aerolínea que es el sponsor principal de la serie entre Springboks y All Blacks, denominada Rugby Greatests Rivalry.

El partido del sábado terminó con victoria de los locales por 33-26. El tercero se disputará el próximo sábado 5 de septiembre en Johannesburgo. La serie está 1-1.

¿Qué dijo la aerolínea?

Por su parte la aerolínea se defendió a través de un posteo en su cuenta en la red social X (ex Twitter).

"Planificación. Precisión. Rendimiento", escribieron.

"Escenas espectaculares del doble sobrevuelo de Embraer de Airlink en el Estadio DHL", agrega el tuit.

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