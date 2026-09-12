Regional Pampeano: Sociedad Sportiva recibe al líder y Argentino busca salir del fondo

La fecha 11 del Regional Pampeano A tendrá este sábado dos partidos de especial interés para los representantes de la Unión de Rugby del Sur.

A las 15.45 y en la división principal, Sociedad Sportiva recibirá al líder Mar del Plata Club, mientras que Argentino visitará a Los Cardos, con la necesidad de conseguir un resultado que le permita comenzar a escapar de los dos últimos lugares de la tabla.

En La Carrindanga, con arbitraje de Rodrigo Lofvall (Alto Valle), Las Palomas afrontarán uno de los grandes desafíos de la jornada ante Mar del Plata Club, actual puntero y último campeón del certamen. Los choques preliminares van 12.15 (Preintermedia) y 14 (Intermedia), en una continuidad de actividades en el día del 14º encuentro de rugby infantil Iñaki Irazusta.

El equipo bahiense ocupa el tercer puesto con 30 puntos, producto de seis victorias y cuatro derrotas, y buscará recuperarse después de la caída sufrida el último sábado frente a Comercial (29-23). En sus últimas cinco presentaciones, Sportiva ganó dos partidos —ante Universitario de Mar del Plata y San Ignacio— y perdió tres, frente a Sporting, Los Cardos y Comercial.

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Del otro lado estará un Mar del Plata Club que llega en lo más alto, con 42 puntos y un récord de nueve triunfos y apenas una derrota. El conjunto marplatense llega a Bahía Blanca luego de vencer a Argentino por 52-10.

El antecedente de la primera rueda favorece al líder: en la cuarta fecha ganó por 21-10, resultado que le cortó a Sociedad Sportiva el histórico invicto de 17 partidos. El antecedente de un triunfo bahiense en nuestra ciudad fue el 4 de octubre del año pasado: en un reprogramado por alerta meteorológica, Las Palomas ganaron en La Carrindanga 24-23 gracias a un try de Patricio Cantalejos -hoy ausente por lesión- convertido por Manuel Santos, que le dio a su equipo la clasificación a semifinales.

Ahora, el Blanco tendrá la oportunidad de achicar la diferencia con los dos primeros y, al mismo tiempo, consolidarse entre los cuatro equipos que accederán a las semifinales. En el tramo final de la fase clasificatoria le quedarán el clásico ante Argentino de visitante, Sporting en la Villa Marista y cierre de local ante Universitario de Mardel.

Los elegidos para hoy en el local por el entrenador Diego Samuel son 1. Mauricio Torrisi, 2. Santiago Báncora, 3. Ignacio Lance; 4. Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y 5. Federico Stein; 6. Gerónimo Rivas Pompei, 7. Francisco Cantalejos (capitán), 8. Felipe Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Juan Cruz Samuel; 11. Felipe Serrat, 12. Tomás Bermúdez, 13. Pedro Zorzano, 14. Alan Martínez; 15. Facundo Ferrandez.

Definidores, 16. Joaquín Giménez, 17. Juan Francisco Malanga, 18. Lautaro Césari, 19. Agustín Antinori, 20. Francisco Larrañaga Astibia, 21. Joaquín Rey Saravia, 22. Tomás Inchausti y 23. Manuel Santos.

Puntos clave

Por su parte Argentino se medirá como visitante ante Los Cardos en Tandil y en choque trascendente para sus aspiraciones de abandonar los últimos dos lugares.

El equipo bahiense todavía no consiguió sumar en el torneo: perdió los diez partidos que disputó y aparece octavo, sin puntos. En cambio, el presente del Verde es algo más favorable ya que marcha sexto con 14 unidades y un registro de tres victorias y siete derrotas.

El antecedente entre ambos fue por la cuarta fecha, en el Country, con triunfo de Los Cardos sin bonus por 27-15. Por eso, Argentino buscará no solamente cortar su racha negativa sino también recuperar terreno ante uno de los rivales que tiene por delante en la tabla.

El Azul necesita comenzar a sumar en las fechas que restan. Se le vienen el clásico contra Sociedad Sportiva de local, visita a San Ignacio y cierre en Bahía ante Sporting.

La última victoria del Azul ante Cardos fue en la primera fase de la edición 2024, cuando se impuso 20-14 en el Country con try de Martín Olivero a los 78m. convertido por Ramiro Correa.

El head coach Lisandro Flores dispuso este equipo para hoy: 1. Facundo Aristimuño, 2. Francisco Ramírez, 3. Pablo Cerljenko; 4. Martiniano Barsellini y 5 Santiago Ramos; 6. Francisco Maenza, 7. Nicolás Hernández, 8. Nicolás Marengo; 9. Pedro Selvarolo (capitán) y 10. Ramiro Correa; 11. Tomás Moro, 12. Guido Marconi, 13. Martín Olivero, 14. Franco Lutterio; 15. Tomás Expósito.

Definidores, 16. Tomás Gutiérrez, 17. Guido Ermiaga, 18. Manuel Otero, 19. Joaquín Brizzi, 20. Bautista Schulmeister, 21. Agustín Grunewald, 22. Matías d'Empaire y 23. Manuel Molina.

La fecha

Además de Sociedad Sportiva-Mar del Plata Club y Los Cardos-Argentino, la undécima fecha tendrá los siguientes encuentros a las 15.45: Universitario de Mar del Plata-San Ignacio en cancha de Unión del Sur (arbitraje de Franco De Leonardis) y Sporting-Comercial en Sierra de los Padres (dirige Julián Fernández).

Torneo del Interior

Este sábado Tucumán LT y Natación y Gimnasia (Tucumán) disputarán la final del Torneo del Interior B, partido que será arbitado por Federico Longobardi (UAR).

Los locales superaron en semifinales a Paraná Rowing 29-24, mientras que Natación eliminó a Sociedad Sportiva (41-22). Más allá de esos resultados, los cuatro semifinalistas del TdI B afrontarán el próximo sábado 26 las Reválidas ante los cuatro perdedores de los repechajes del TdI A que también se disputarán hoy.

Se miden, 15.30, Gimnasia (Rosario)-La Tablada RC (Gastón Rogé – Mar del Plata), Urú Curé RC-Universitario de Córdoba (Juan Zubieta – Nordeste), Córdoba Athletic-CURNE (Joaquín Zapata – Santafesina) y Old Resian-Mendoza RC (Agustín Altabe – Cordobesa).

M16 Desarrollo Norte

Se llevó a cabo ayer la primera jornada del certamen M16 Desarrollo Norte, en las instalaciones del club Los Miuras de Junín. La segunda y última jornada va el domingo.

Está dirigido a jugadores fichados entre 15 y 16 años de doce seleccionados regionales. Los resultados fueron los siguientes:

Partido 1 | Santiagueña 7 v. Misiones 31 (zona 4)

Partido 2 | Cordobesa 14 v. Mar del Plata 12 (zona 2)

Partido 3 | Salta 10 v. Tucumán 29 (zona 3)

Partido 4 | Entrerriana 0 v. Buenos Aires 72 (zona 1)

Partido 5 | Cuyo 31 v. Santiagueña 0 (zona 4)

Partido 6 | Oeste 12 v. Cordobesa 6 (zona 2)

Partido 7 | Andina 21 v. Salta 11 (zona 3)

Partido 8 | Rosario 34 v. Entrerriana 10 (zona 1)

Partido 9 | Misiones 10 v. Cuyo 29 (zona 4)

Partido 10 | Mar del Plata 24 v. Oeste 0 (zona 2)

Partido 11 | Tucumán 3 v. Andina 17 (zona 3)

Partido 12 | Buenos Aires 44 v. Rosario 0 (zona 1)