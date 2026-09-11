Francisco Linares enfrentará al Chancho: "Esta semana ya empezaron las chicanas"

Se viene una fecha muy importante este sábado en el Regional Pampeano A de rugby para los representantes bahienses en la máxima categoría.

En nuestra ciudad Sociedad Sportiva recibirá al líder Mar del Plata Club, mientras que Argentino visitará a Los Cardos de Tandil. En ambos encuentros se da una particularidad: la presencia de jugadores bahienses en los rivales de los clubes de la URS.

Son dos casos. Uno ya lo presentamos el año pasado también en El Diario Deportivo: el tercera línea Baltasar Boado Hansen vistiendo la casaca de Mar del Plata Club. quien no será de la partida por lesión. Pero este sábado y como ya ocurrió en el partido disputado en el Country en la fecha 4, el conjunto de Tandil contará con la participación del medio scrum Francisco Linares, formado en el Chancho.

"Será un partido para cruzarse con mis amigos, je. Esta semana ya empezaron las chicanas con los mensajes. Será divertido poder cruzarnos", dijo Francisco en diálogo con El Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes a las 15 en vivo por La Nueva Play, a través de la web de La Nueva.

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Linares contó que emigró a Tandil para seguir una carrera universitaria, logrando complementar con el rugby. Hoy, en la temporada debut en plantel superior, alterna presencias en Intermedia y como definidor en la Primera de Cardos.

"Completé juveniles hasta la M18 y me vine a estudiar Veterinaria. Jugué un año en la M19 y este año subí al plantel superior. Siempre busco jugar en Primera, que es lo más lindo que hay", agregó.

Entre otros temas, también se refirió al presente de Los Cardos en el Regional Pampeano A.

"Lo que intentamos es poder llegar a semifinales. Tal vez ahora, que quedan pocos partidos, el camino es algo complicado. Pero estamos intentando poder clasificar", sostuvo, aunque su club marcha 6º.

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