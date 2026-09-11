Ciclismo: el domingo será el turno del premio Quinto Astolfi en la pista

Previo a la largada de la prueba central se entregar´la mención anual Bicicleta de Plata.

Luego de la postergación del último domingo debido a factores climáticos, pasado mañana tendrá lugar en el velódromo del Club Ciclista Pedal Bahiense, el premio Quinto Astolfi.

La actividad corresponderá a la segunda fecha de la temporada de pista en el ámbito de la Federación del Sud y se pondrá en marcha a las 14.

La programación incluye la realización de pruebas en la modalidad Tempo Race y vueltas puntables para todas las categorías federadas.

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En primer término se desarrollarán las competencias en las modalidades Tempo Race (un punto al que pasa primero en cada vuelta), que serán a 30 giros para master D y E y 40 para elite, sub 23, juveniles, master A y B.

La restarte especialidad a llevar adelante son las vueltas puntables, que en el caso de los master D y E serán 50 giros y los elite, sub 23, juveniles, master A y B, 80 giros.

Previo a la largada de esta última competencia, Matías Pollio recibirá la mención anual Bicicleta de Plata-Premio Quinto Astolfi, por haber sido el representante de la Federación Ciclista del Sud que más unidades reunió a lo largo de las competencias desarrolladas en el año 2025.

El valor de las inscripciones fue fijado en 15.000 pesos, incluyendo el seguro particular de la prueba.

Para poder participar será requisito sin excepción la presentación de la licencia habilitante 2026 (debe figurar en el listado de la FACPYR all día de hoy).

El festival corresponderá a la quinta fecha del calendario anual de la Federación del Sud.

En la jornada inaugural disputada en el escenario de calle La Falda 2137 se impuso Matías Pollio, seguido por Ariel Rodríguez y Tomás Muñeca.