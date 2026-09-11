LBB Plata: el invicto San Lorenzo desembarca en el Puerto, donde lo espera Comercial

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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San Lorenzo expone su invicto en cancha de Comercial -uno de los escoltas-, en el partido destacado correspondiente a la sexta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

El equipo portuario arrastra ocho victorias en diez partidos como local, y le ganó en el primer tramo al actual puntero (aún con un partido pendiente).

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Contrarrestando este dato, Sanlo acumuló la misma cantidad de triunfos y una derrota afuera, además de las dos en la final (en cancha neutral).

En la lucha por los puestos de arriba, Altense -escolta y con tres victorias en fila- tiene una visita de riesgo ante Sportivo Bahiense.

También asoma atractivo Ateneo-Argentino, dos con altibajos, aunque con potencial para estar más arriba.

En tanto, Velocidad-Bahía Basket llegan en la misma línea, aunque con mejor presente la visita.

Completando la fecha, El Nacional, que viene de perder el invicto ante Altense, en Punta Alta, recibirá a un Espora tonificado por la segunda victoria de la temporada.

Y 9 de Julio -de irregular andar- visitará a La Falda.

Comercial-San Lorenzo

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y⁩ Ariel Di Marco.⁩

Novedades: el verdiamarillo tiene algunos jugadores limitados físicamente y el naranja no cuenta nuevamente con Nahuel Diez (desgarro) y Fermín Mariezcurrena (de viaje).

Antecedente: San Lorenzo 79, Comercial 82 (69-69).

Sportivo-Altense

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Jerónimo Javier Ocampo.

Novedades: los dos entrenadores tienen todos sus jugadores a disposición.

Antecedente: Altense 73, Sportivo 89.

Ateneo-Argentino

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo Gordillo y Camila Robles.

Novedades: los dos están completos.

Antecedente: Argentino 78, Ateneo 59 (en Olimpo).

El Nacional-Espora

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Mariano Enrique y Alberto Arlenghi.

Novedades: en el celeste probará Iñaki Errazu -como el partido anterior- durante la entrada en calor, para evaluar si puede jugar. En la visita no se registran bajas.

Antecedente: Espora 76, El Nacional 83.

Velocidad-Bahía Basket

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Francisco⁩ Irrazábal.

Novedades: el azulgrana tiene todos los jugadores a disposición y Bahía Basket suma una baja (Santiago Russi, esguince de tobillo) a las que venía presentando (Bruno Gigliotti -hombro- y Mariano Morando, de viaje).

Antecedente: en fase regular, Bahía Basket 63, Velocidad 62. En reclasificación se ganaron de locales: Velocidad 69-61 y 78-75, y Bahía, 63-56.

La Falda-9 de Julio

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Árbitros: Joel Schernenco⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Joaquín Irrazábal.

Novedades: en el albirrojo no están Benjamín Minucci (descalificado), Germán Fernández Vita (viaje) y es duda Ignacio Frisón, por un golpe. En el albiazul tal vez regrese Facundo Flores.

Antecedente: 9 de Julio 74, La Falda 57.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (13PG-2PP), 18 puntos (*)

2º) Altense (11-5), 17,5

2º) Comercial (11-5), 17,5

4º) 9 de Julio (11-5), 17

5º) El Nacional (8-8), 16,5

5º) Sportivo (10-6), 16,5

7º) Ateneo (7-9) 15,5

8º) Bahía Basket (5-11), 14,5

8º) Velocidad (7-9), 14,5

10º) Argentino (7-8), 14 (*)

11º) La Falda (3-13), 12,5

12º) Espora (2-14), 12

(*) El martes 15 completarán el partido pendiente.