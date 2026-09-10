Estrella continúa ganando y ahora quedó como único puntero de la LBB Oro

Fausto Herrera se mete en tierra de gigantes, entre Bodach y el brasileño Manica. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Con la victoria (tercera en fila) lograda esta noche de visitante ante Olimpo, 83 a 79, Estrella quedó como único puntero, tras completarse la cuarta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", que había comenzado con el triunfo de Pueyrredón ante Pacífico, 82 a 59.

Bien arriba va Wilson, evitando la defensa de Lozano.

El equipo del barrio San Martín se vio favorecido porque perdieron los dos que lo acompañaban, ya que Leandro N. Alem superó a Bahiense del Norte, 82-76 en suplementario (75-75) y Villa Mitre hizo lo propio frente a Napostá, 89 a 76.

Heinrich rompe entre Cavero y Bollo.

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En tanto, Liniers derrotó a Barrio Hospital, 74 a 64 y Estudiantes a Independiente, 79 a 73.

Olimpo 79, Estrella 83

Estrella derrotó en un cerradísimo final a Olimpo, 83 a 79 y sumó la tercera victoria consecutiva, que le permite mantenerse en lo alto de las posiciones.

El equipo del barrio San Martín tuvo un mejor cierre, mientras el aurinegro cuando tuvo la posibilidad de pasar al frente falló desde la línea (anotó 8-20) y en los últimos 3m30 Manica hizo 0-4 y Marroni 1-4.

Elegante definición de Federico Macías, que se cubre de Tomás Del Sol.

Con 9s03/10 repuso Olimpo, 3 puntos abajo, la pelota se fue afuera (tocó en Balmaceda) y con 3 segundos Del Sol tomó el último tiro del aurinegro, que aún no pudo ganar en este segundo tramo.

Fausto Herrera quedó marcado con el sello de Alex Manica.

Santiago Quiroga lideró a la visita, con 21 puntos (4-9 en t3, 1-2 en t2 y 7-9 en t1), más 7 rebotes.

Tomás Peña le gana en velocidad a Gaspar Mariezcurrena.

También hubo 12 puntos Tomás Peña (1-2 en t3, 3-5 en t2 y 3-4 en t1), más 6 recobres; Alan Pan aportó 7-7 en libres, igual que Bautista Olivera; Fausto Herrera tuvo 1-1 en t3, 2-4 en t2 y 2-2 en t1 y Carlos Balmaceda cerró con 13 puntos y 10 rebotes.

Todo confuso en la pintura, como un rato del partido.

El aurinegro, por su parte, convirtió 11-26 en triples (42%), con 4-6 de Agustín Cortés. Tomás Del Sol completó 22 puntos (4-8 en t3, 4-6 en t2 y2-3 en t1), más 8 asistencias y 7 rebotes.

Olimpo (79): T. Del Sol (22), A. Marroni (12), A. Marino (5), A. Bodach (4), A. Manica (10), fi; A. Cortés (14), G. Marizcurrena (3), S. Kucan (3), A. Diel (6) y M. Risacher. DT: Ezequiel Zani.

Estrella (83): T. Peña (12), F. Herrera (9), S. Quiroga (21), B. Olivera (10), C. Balmaceda (13), fi; F. Macías (9), A. Pan (9) y M. Gizzi. DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: Olimpo, 23-26; 40-43 y 56-59.

Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

L.N. Alem 82, Bahiense del Norte 76

Leandro N. Alem bajó a Bahiense del Norte, 82 a 76, en suplementario (75-75).

El verdirrojo sufrió promediando el tercer cuarto (perdía 60-52) y remontó con un parcial de 12-4 (64-64).

Sin visión de juego quedó Augusto Lamonega.

En el final del tiempo regular, fue Jean-Luc Wilson quien lo empató con un triple y forzó el suplementario.

En esos cinco minutos, Alem ganó 7 a 1 (libre de Lamonega).

No se regalaron nada Lamonega y Franco Ruesga.

Wilson aportó 28 puntos (2-7 en t3, 6-9 en t2 y 10-10 en libres), además de 6 rebotes; Eduardo Ríos sumó 16 puntos y 10 rebotes; tuvo un buen ingreso Franco Ruesga desde el banco, con 11 puntos y Emilio Giménez terminó con 13 unidades, 6 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos.

Emilio Giménez va midiendo a Guido Muzi.

En el tricolor, Augusto Lamonega metió 21 puntos, tomó 5 rebotes y dio 3 asistencias; Guido Muzi convirtió 16, más 9 rebotes; Eddie Roberson 11 puntos y 5 rebotes y Sebastián Luengo, 13 y 7 rebotes.

L.N. Alem (82): N. Amaya (7), J. Wilson (28), E. Giménez (13), E. Ríos (16), L. Herrera (4), fi; F. Ruesga (11), V. Scoppa y M. Such (3). DT: Hernán Jasen.

Bahiense del Norte (76): A. Lamonega (21), S. Luengo (13), G. Muzi (16), E. Roberson (11), J.P. Hollender (9), fi; L. Ruggiero, J.C. Hoya (4), B. Lozano (2) y T. Amatte. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: L.N. Alem, 22-19; 41-42 y 57-62.

Tiempo regular: 75-75.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Mariano Enrique y Leandro Bressan.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Villa Mitre 89, Napostá 76

Producción de alto vuelo para Villa Mitre, que gracias a sus diversas variantes ofensivas y dominio en la pintura, venció a Napostá (89-76) y cortó una racha de dos derrotas en fila.

Mejor “Napo” en el lapso inicial con una buena racha de Marcos Diel para pasar de un 14-10 abajo a ganar 24-16 con triple del interno visitante.

Bandeja de Alemañy, dejando atrás a Nacho Alem.

“La Villa” lo dio vuelta en el segundo, con Lautaro Cavero asomando con gol para una gran noche con 27 tantos (6-10 en triples), algo de Alejo Blanco y goleo del resto.

Dejó así “clavado” un buen rato a su rival: pasó de caer 27-21 en el 1C a ganar 45-32 a poco del entretiempo.

Lautaro Cavero arma el tiro limpio.

Después, Javier Bollo e Ignacio Alem se adueñaron de la ofensiva y Napostá nada pudo hacer.

Bollo y Alem se encargan de Valentín Carrizo.

Villa Mitre (89): S. Alimenti (2), F. Amigo (7), L. Cavero (27), I. Alem (12), J. Bollo (21), fi; A. Blanco (16), J. Jasen (4), L. Gómez Lepez, E. Sombra y L. Beruatto. DT: Emiliano Menéndez.

Napostá (76): F. Depaoli (11), V. Carrizo (12), L. Alemañy (4), M. Diel (24), R. Heinrich (10), fi; N. Guerrero (4), P. Santiago (8), F. Germain (3) y T. Solís. DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: Villa Mitre, 21-27; 45-36 y 71-64.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Alejandro⁩ Ramallo y⁩ Sam Inglera.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Liniers 74, Barrio Hospital 64

Liniers terminó jugando con su quinteto titular a buen nivel -los cinco con doble dígito en valoración- y tras un buen arranque en el lapso inicial (21-9), se quedó con el éxito ante Barrio Hospital (74-64).

El Chivo volvió así al éxito tras la derrota de la fecha pasada ante Pacífico y busca despegar de mitad de tabla.

Barrio, a pesar que la luchó y supo recortar (entre 8/12 abajo en gran parte) y acercarse en el tercero (52-50 abajo con doble de Amílcar Andreanelli), sigue sin victorias en el Clausura.

Nicolás Quiroga fue el máximo goleador del ganador (21 puntos), mientras que Alan García fue el más valioso (23 de valoración, con 18 puntos y 8 rebotes. En la visita encabezaron la anotación Nahuel Cámara (15) y Franco Ferrari (15).

Liniers (74): M. Miérez (6), A. Dottori (14), A. García (18), N. Quiroga (21), G. Torres (9), fi; J. Marinsalta (2), G. Groppa (2), F. Lanaro, T. Sabatini y N. Ramos (2). DT: Mauricio Vago.

Barrio Hospital (64): L. Fortelli (6), F. Anaya (9), J.L. Martínez (13), F. Ferrari (15), S. Hamze, fi; A. Andreanelli (6), E. Benedetti y N. Cámara (15). DT: Claudio Queti.

Cuartos: Liniers, 21-9; 34-22 y 55-50.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Juan⁩ Gabriel Jaramillo.⁩

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Independiente 73, Estudiantes 79

Segundo triunfo consecutivo para Estudiantes, que se llevó la victoria en su visita a Independiente por 79-73 y sigue subiendo.

Hubo un buen arranque del Albo con Santiago Ruesga dueño del goleo para escapar 7-1, 11-2 y 20-10 en el cuarto inicial.

Pero logró resurgir el Viola en el segundo con puntos de Fernando Bonino/Ignacio Formiga e inclusive pasar al frente en un pasaje 27-24.

Sin embargo, la visita recuperó la supremacía con aciertos de 3 Jorge García, Sebastián Ranieri y más adelante en el juego otra vez el goleo de Ruesga, goleador con 26 puntos. Independiente intentó la hazaña con Alen Ríos pero no alcanzó.

Independiente (73): J.P. Morán (6), F. Slonimsqui (4), M. Zonza (5), M. Ponzoni (7), A. Ríos (15), fi; I. Formiga (15), B. Jiménez (6), J. Ripoll (10), F. Bonino (5) y V. Gemetro. DT: Javier Musumeci.

Estudiantes (79): S. Ruesga (26), O. Cancellarich (7), F. Mazzello (12), J. García (17), A. González (3), fi; J. Belleggia (2), J. Rodríguez (7), S. Ranieri (5) y L. Storni. DT: Facundo Sastre.

Cuartos: Independiente, 15-22; 33-39 y 40-56.

Árbitros: Sebastián Giannino, Néstor Schernenco y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Próxima fecha

El miércoles jugarán Estrella-Bahiense del Norte. Y el jueves completarán Napostá-Pacifico, Villa Mitre-L.N. Alem, Pueyrredón-Barrio Hospital, Liniers-Independiente y Estudiantes-Olimpo.

Posiciones

Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos de la fase regular del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (12PG-3PP) 17 puntos

2º) Napostá (11-4), 16

2º) Bahiense (10-5), 16

4º) Pueyrredón (9-6), 15,5

5º) Pacífico (8-7), 15

5º) Liniers (8-7), 15

7º) Villa Mitre (8-7), 14,5

7º) Estudiantes (8-7), 14,5

9º) L.N. Alem (6-9), 13,5

10º) Independiente (3-12), 11,5

10º) Olimpo (4-11), 11,5

12º) Barrio Hospital (3-12), 11