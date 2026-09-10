Pueyrredón saldó una cuenta pendiente ante Pacífico: "Creemos en el trabajo que hacemos", dijo Ugolini

Pueyrredón consiguió un gran triunfo anoche ante Pacífico, que llegaba invicto, en el partido adelantado de la cuarta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Torneo "Rubén Fillottrani", que se completará esta noche.

La victoria del auriazul, además, se dio con un resultado abultado (se impuso por 82 a 59 y llegó a ganar por 29) y dominando el juego de principio a fin.

"Creemos en el trabajo que hacemos, nosotros podemos ganar o perder con cualquiera. La realidad es que estamos para competir, el equipo y el grupo está bien. Estamos trabajando muy bien y todo suma y hace que para muchos, lo de ayer pueda ser algo raro pero para nosotros no tanto", remarcó el entrenador del equipo, Ariel Ugolini, en El Diario Deportivo.

Además, el DT remarcó las claves de la holgada victoria.

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"Logramos mantener la intensidad y esa es la realidad de cómo nosotros queremos jugar. Además, la paciencia que tuvimos en ofensiva. No nos apuramos, tuvimos concentración y fuimos sólidos. La parte defensiva seria y la inteligencia y pacienci ofensiva", agregó Ariel en el programa que se emite de lunes a viernes -de 15 a 16- en La Nueva Play.

"Ellos tienen jugadores muy importantes y sabíamos qué hacer con cada uno. A veces podes lograrlo y a veces, no. Ayer hubo un gran trabajo colectivo", agregó.

El de ayer significó el último partido en Pueyrredón para Francisco Ruiz, quien seguirá su carrera en Pergamino Básquet de la Liga Argentina.

"El torneo local está muy parejo. Es difícil. Nosotros ahora con la ida de Francisco se nos complica un poquito, pero creo que estamos bien, dando un plus más allá de lo que entrenamos", entendió.

También explicó cuánto puede afectar la salida de Francisco y sus 2m6cm en el andamiaje del equipo.

"Hoy la va a modificar mucho. Pero ayer jugamos gran parte del partido sin Francisco. Se nota cuando está, porque ha mejorado mucho. Tal vez le hubiera venido bien seguir otro año en el torneo local, para tener un poco más de confianza al irse. La contra de jugar con chicos jóvenes es esta: los que estén dispuestos a irse se te pueden llegar a ir y te lo sacan en cualquier momento, hoy los representantes están buscando por todos lados. Lo único que espero es que no lo lleven sólo como un sparring, él se va a dar cuenta cuando esté ahí. Va a tener que trabajar más también, es la segundo categoría (a nivel nacional) y va a tener que laburar mucho para ganarse unos minutos", se ilusionó.

"Hoy ante la ida de él, la idea nuestra es tratar de escapar de los puestos de abajo que, quieras o no, siempre lo estás pensando. Veremos como reaccionamos también, ahora tenemos dos rivales difíciles", avisó.

Por otra parte, Ugolini remarcó la cuenta pendiente que saldaron ayer como equipo, por ganar lejos de casa y en una cancha diferente al Vicente Palermo.

"Sabemos que en nuestra cancha nos hacemos fuertes, tenemos una ventaja ahí. Ayer era una cuenta pendiente porque nos había costado jugar en cancha grande y ayer lo resolvimos muy bien", remarcó.

También ponderó el trabajo de los más jovenes, en un plantel que cuenta con jugadores de experiencias y otros más chicos que ya tienen sus batallas.

"Algunos nos está sorprendiendo, han elevado bastante su nivel. Todos están evolucionando, están dando un paso adelante y nos están dando una mano grande en todo sentidos. Ya tienen que jugar, la idea desde un principio era jugar con un mix de chicos. Es lo que tenemos, ellos lo saben y tenemos nuestra fortalezas, nos haremos fuertes en eso", explicó.

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