LBB Oro: Pueyrredón tuvo su gran noche, fue de visita y se llevó el invicto de Pacífico

¡Qué noche, Manu! Echarri (19 puntos) fue el más destacado de un Pueyrredón que redondeó una gran partido a nivel grupal. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

De principio a fin venció esta noche Pueyrredón a Pacífico, en el partido adelantado de la cuarta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Torneo "Rubén Fillottrani".

Con una producción sin fisuras, la visita se impuso por 82 a 59 (llegó a ganar por 29) en el William Harding Green, consiguió su tercer éxito en el segundo tramo del año y dejó sin invicto y con el goleo más bajo de la temporada a su rival.

Por si todo esto fuera poco, además, trepó momentáneamente a la cima de la tabla, al menos hasta que este jueves se complete la programación (ver abajo).

Para poder celebrar todos esos logros, el equipo de Ariel Ugolini redondeó una noche perfecta, con una sólida labor equipista y con puntos individuales altos que le permitieron encaminar la victoria bien temprano y hacer que al partido le sobre al menos más de un cuarto.

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Mattioli pasa entre los brazos de Echarri y la llegada de Carci.

En ese combo grupal e individual, el más destacado fue Manuel Echarri, quien finalizó con 19 puntos (14 en el primer tiempo) con 3-3 en triples, 4-8 en dobles y 2-3 en simples. Además, Francisco Ruiz aportó 12 y Nahuel Dulsan, 11.

En el local, en tanto, el máximo anotador fue Branco Salvatari, sumando 18 unidades. Lo siguieron Tomás Sagarzazu y Francisco Mattioli con 11.

*El desarrollo

Pueyrredón logró destrabar rápido un comienzo parejo e igualado, mostrándose más lúcido adelante y manteniendo una defensa granítica atrás.

Sin dar concesiones en su aro, nubló la ofensiva de Pacifico y en ataque mostró muchas variantes y con todas lastimó.

Primero sumó con Francisco Ruiz en la pintura, hasta que las faltas y un problema en un dedo lo sacaron de partido por un buen rato.

Pero mientras el lungo fue amenaza (fue su último partido en el club, ya que emigrará a Pergamino para jugar la Liga Argentina), también encontró puntos en el tiro exterior y complicó a la defensa del Verde que debía desdoblarse cerca y lejos del cesto y no terminaba de ser firme en ninguno de los dos costados.

Ruiz tira por sobre todos, aprovechando su altura y salto, en su último partido en Pueyrredón.

Así las cosas, la visita tomó la primera luz de 10 (15-5) promediando el primer parcial y el dueño de casa siguió sumando malas noticias porque Bruni llegó rápido a la tercera falta personal (un técnico) y salió rápido de la rotación.

Luego de ganar el primer chico por 21-12, Pueyrredón mantuvo la línea y aunque cambió intérpretes el quinteto nunca se debilitó ni tampoco el plan de juego.

Sobre todo porque mantuvo la intensidad defensiva y siguió obligando a Pacífico a jugar ofensivas enredadas y sin fluidez. A su vez y como a lo largo de toda la noche, supo anular las vías de gol confiables que tiene el Verde.

Larrandart intenta no perder la pelota ante la marca de Dulsan.

Sagarzazu gana en las alturas ante Renzi y Echarri.

Encima adelante volvió a encontrar gol en distintas manos y pese a los cambios de de defensa del Verde, que buscó variantes para hacerse fuerte atrás pero no encontró soluciones.

Un gran pasaje de Manuel Echarri (14 puntos en el primer tiempo, con 8 en el segundo cuarto), con dos triples y un foul y doble, más las bombas de Lucio Baeza y Nahuel Dulsan le dieron al Purre la máxima de 19 (45-26), con un parcial de 16-5, que estiró hasta el entretiempo para irse arriba por la misma diferencia: 47-28.

Un goleo alto a favor y bajo en contra armaron una primera mitad casi perfecta para la visita, que debía ratificarlo a la vuelta de los vestuarios.

Echarri gana arriba ante Guillermo Lucas.

Baeza supera a Mattioli y sale con pique.

Lejos de relajarse y dejar que Pacífico se metiera en juego, el comienzo del tercer cuarto mostró a un Pueyrredón muy intenso en la marca, con Nicolás Renzi como bandera, y siguió asfixiando a su rival.

A eso le sumó el caudal ofensivo de toda la noche y nada cambió con respecto al inicio del partido, con un parcial de 11 a 2 y con el local sin anotar un tiro de campo en seis minutos, la máxima trepó a 28 (58 a 30) y al rato llegó a ser de 29 (64 a 35).

Y aunque al partido le faltaba más de un cuarto, el resto estuvo de más porque Pueyrredón disfrutó de su gran noche y se llevó el invicto de Pacífico del William Harding Green.

*La síntesis

Pacífico (59): B. Salvatori (18), T. Bruni (9), V. Cortés (3), S. Loos, T. Sagarzazu (11), fi; J. Larrandart (2), F. Mattioli (11), Genaro Pisani (5), J. Koppel y G. Lucas. DT: Mauro Richotti.

Pueyrredón (82): F. Alfonso (7), N. Dulsan (11), G. Sagasti (6), N. Renzi (7), F. Ruiz (12), fi; L. Baeza (9), D. Carci (5), A. Agulló (2), M. Echarri (19), P. Pérez Pavón (4) y Gino Pisani . DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Pacífico, 12-21; 23-47 y 40-66.

Árbitros: Alejandro⁩ Ramallo, Alejandro Vizcaíno y⁩ Joel Schernenco.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Este jueves

La fecha se completará este jueves, con L.N. Alem-Bahiense del Norte, Olimpo-Estrella, Villa Mitre-Napostá, Liniers-Barrio Hospital e Independiente-Estudiantes.

Posiciones

Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos de la fase regular del primero:

Po. Equipo Puntos

1º) Pueyrredón (9PG-6PP), 15,5 puntos (*)

​​​​​​2°) Estrella (11-3) 15

2º) Napostá (11-3), 15

2º) Bahiense (10-4), 15

2º) Pacífico (8-7), 15 (*)

6º) Liniers (7-7), 13

7º) Villa Mitre (7-7), 12,5

7º) Estudiantes (7-7), 12,5

9º) L.N. Alem (5-9), 11,5

10º) Independiente (3-11), 10,5

10º) Olimpo (4-10), 10,5

12º) Barrio Hospital (3-11), 10

*Tienen un partido más