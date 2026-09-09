Ciclón en marcha con Rubén Darío Insúa y sus primeras sensaciones como DT de San Lorenzo

Rubén Darío Insúa asumió formalmente en San Lorenzo y fue presentado en conferencia de prensa en la que admitió preguntas de los periodistas presentes.

Fiel a su estilo, el Gallego comenzó la conferencia con una frase resonante.

“En cada entrenamiento sabemos a la hora que llegamos, no a la que nos vamos. Creo que el equipo va a estar a la altura”, dijo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En primer lugar, el ex Barracas trazó una meta abordable.

"Quedan ocho fechas por delante y buscaremos estar en los playoffs. Es el objetivo en el corto plazo", explicó.

Por otra parte, contó que dejó atrás otras ligas para comenzar su tercer ciclo en el Ciclón.

"Tuve ofertas de trabajo del exterior y las deseché, el domingo me reuní con la dirigencia de San Lorenzo para terminar de acordar todo".

El DT, quien volvió al club tras 29 meses, se mostró sumamente moderado en su discurso e hizo hincapié en algunos conceptos que repitió, casi como comodines, ante cada pregunta: la buena receptividad que había hallado en el plantel, la dificultad para sacar conclusiones con tan poco tiempo de trabajo (apenas tres jornadas) y la necesidad de construir un equipo competitivo.

“El plantel tiene muchas ganas de trabajar. Pudimos cumplir todo lo que programamos en estos tres días. La idea es dedicar todo el tiempo para trabajar y que el equipo sea lo más competitivo posible. Tenemos semanas largas para preparar los partidos, así que estamos bien”, valoró el exmediocampista.

Y añadió: “Cuando te hacés cargo de un equipo a tres meses del final de la temporada, el día a día es lo más importante. El objetivo es llegar a cada partido de la mejor manera posible”.

El debut del nuevo entrenador será el domingo a las 19.15 ante Independiente en el Libertadores de América. Una semana más tarde, el Ciclón se medirá con Boca en el Pedro Bidegain.

“Son dos partidos muy difíciles con dos buenos equipos. Es una obviedad. El grado de complejidad es alto como en todos los partidos del fútbol argentino”, evaluó Insua.

El técnico adelantó que para el encuentro del domingo “casi no habrá ningún cambio” en la conformación del equipo respecto al que derrotó 1 a 0 a Talleres el sábado “y en el banco tampoco”.

De todos modos, dejó entreabierta la puerta para futuros retoques.

“Estamos en la recta final del torneo, quedan ocho partidos nada más. Tenemos que tomar decisiones buenas y profundas en poco tiempo”, apuntó Insúa.