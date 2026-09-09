La Armonía batió otro record y Julito Acosta sigue prometiendo goles a los 43 años

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El 4 de mayo de 1996 La Armonía cumplió 30 años ininterrumpidos en la mayor de la Liga del Sur, festejó tres ascensos con planteles conformados, en su mayoría, por jugadores del club y el domingo sumó otro hito histórico a su creciente y reluciente vida futbolística.

Según los datos oficiales del colega Eduardo “Cocho” López, el velezano nunca había podido vencer a Liniers y a Bella Vista en sus respectivos estadios naturales, aunque sí pudo salir airoso cuando en esas canchas enfrentó a otros rivales por los distintos torneos locales.

Ahora bien: el domingo Larmo rompió una racha que era difícil de sobrellevar: superó a Bella Vista en la Loma por primera vez en la máxima divisional liguista.

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“Lo tenía el dato, seguimos haciendo historia, sin creernos más que nadie, trabajando, que es lo que mejor sabemos hacer”, calificó el DT albiazul Rodolfo Cuello tras el 3-2 en terreno “Gallego”.

Justamente con “Fito” como entrenador, el de calle Don Bosco había batido a Libertad (2-1) en el rectángulo albiverde (en la otra ocasión que ganó) en el Oficial de la B 2010.

El otro récord de este 2026: en la primera fecha del Apertura, La Armonía le ganó a Sporting por primera vez en el torneo de nuestro medio. Fue después de 25 encuentros, con 15 victorias del rojinegro y 10 empates.

Y sin querer, apareció…

Tras ser el asistente técnico de Hernán Rosell en Liniers, Julio Daniel Acosta, que había jugado su último cotejo oficial con esa casaca el 28 de octubre de 2023, siguió su camino como entrenador incorporándose a La Armonía para dirigir la cuarta división.

Ante la insistencia de “Fito” Cuello aceptó entrenar y darle una mano al plantel superior, aunque casi sin querer queriendo apareció con la ametralladora cargada y la pólvora intacta: en el Apertura disputó 6 encuentros (un gol, a Libertad) y ahora, en el Clausura, dio el presente en todos (2 tantos, a Huracán y BV).

“Es que a los 43 años no quería saber más nada con la exigencia y tener que luchar contra pibes de 20 años, pero una cosa llevó a la otra y acá estoy, dando las últimas hurras en el fútbol de la Liga”, confesó el 9 de General Conesa, el máximo goleador de la historia de Liniers: 281 conquistas en 618 encuentros.

Julio retornó al “Depo” después de haber sido campeón del Promocional en 2022.

Aunque lo curioso de Julito pasa por otro lado: el domingo, en el 3-2, marcó el primero y llegó a su gol N° 37 ante el conjunto bellavistense, al rival que más le convirtió en su carrera (el segundo es Sporting, al que "castigó" en 22 oportunidades) teniendo en cuenta certámenes liguistas y competencias a nivel regional.

Le convirtió 35 con el “Chivo”, uno con La Armonía y otro con Independiente de Río Colorado (“Ese fue en el Federal C 2005, de cabeza”, admitió el “almacenero” municipal).

--¿A cuántos querés llegar en la temporada?

--No, ya está, cumplí con lo que prometí. Le había anticipado a “Fito” que me volvía a poner en forma para ver si podía jugar, ver si estaba a la altura, y le prometí dos goles en el año. Llevo 3, así que no me puede decir nada y en diciembre me puedo retirar tranquilo.

--¿No está la ilusión de continuar?

--Con esta rachita sí, me siento bien, pero a mi edad creo que estoy haciendo demasiado. Cada vez cuesta más levantarse de la cama y recuperarte sin dolores. Estoy enfocado en la categoría que dirijo, esto de jugar todos los domingos es una yapa.

En la tercera fecha del Apertura, en el estadio Alejandro Pérez, el presidente albinegro Pedro Peñalva y el dirigente referencial de la institución, “Pato” Bilbao, le entregaron, a modo de agradecimiento, una camiseta a Julio y otra a Juanjo Ramírez. “Liniers es su casa”, manifestó el club en redes sociales.