Con cinco partidos, se cierra la fecha 6 del Torneo Clausura

Cuello y Carillo estarán cara a cara en Bella Vista-La Armonía. Fotos: Archivo-La Nueva.

Se cierra esta tarde la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga del Sur, que se puso en marcha ayer con un empate y dos victorias visitantes.

Habrá tres juegos en la Primera División "A" y otros dos en la "B".

*En la elite

En la división superior, la jornada comenzará por la mañana, cuando Bella Vista reciba a La Armonía en La Loma.

El partido comenzará a las 11 y será dirigido por Mariano Perretti.

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Luego habrá dos juegos a las 15.30.

En el Manuel Manzano, Libertad será local de Villa Mitre. El árbitro del encuentro será Marcos Gómez.

Mientras que en Punta Alta se medirán Sporting y Liniers, con Leopoldo Gorosito como juez principal.

En el inicio de la fecha, ayer San Francisco y Huracán empataron 1 a 1, con goles de Lautaro Torres y Marcelo Castellano respectivamente.

*Las tablas:

-Clausura en la "A": 1°) San Francisco, 12 puntos; 2°) Huracán, 8; 3°) Sporting, 7; 4°) Bella Vista, 6; 5°) Liniers y La Armonía, 5; 7°) Libertad, 4 y 8°) Villa Mitre, 3.

-Acumulada en la "A": 1°) Huracán, 34 puntos; 2°) Bella Vista, 31; 3°) Liniers, 28; 4°) San Francisco, 25; 5°) Libertad y Villa Mitre, 22; 7°) Sporting, 20 y 8°) La Armonía, 19.

*En el ascenso

La División "B" tendrá dos partidos hoy, también en horario matutino y por la tarde.

A las 11, Sansinena recibirá a Olimpo en el Luis Molina con arbitraje de Daniel Méndez.

Además, a las 15.30, Pacífico de Bahía Blanca y Comercial se medirán en el Adolfo Pirola con Matías Islas como árbitro.

La fecha comenzó ayer con dos triunfos y remontadas visitantes.

En el estreno de la cancha de Dublin, Tiro Federal venció al Rojo por 4 a 2 luego de estar dos veces en desventaja.

Además, en Cabildo, Rosario Puerto Belgrano venció a Pacífico por 2 a 1.

*La tabla

-Clausura en la "B": 1°) Olimpo y Tiro Federal, 11 puntos; 3º) Rosario, 10; 4°) Pacífico de Cabildo, 8; 5º) Sansinena, 6; 6°) Pacífico BB y Comercial, 5; y 8°) Dublin, 1.