El Sub 15 de la Liga del Sur cayó ante Tres Arroyos y clasificó segundo

El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur cayó esta tarde ante su par de Tres Arroyos, en el partido que marcó el cierre de la primera fase del Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio cedió por 1 a 0, en el encuentro que definió el primer puesto de la tabla, entre dos equipos que ya tenían su boleto asegurado a la siguiente instancia.

El gol del triunfo visitante lo anotó Benjamín Barile, en el cotejo disputado en cancha de San Francisco.

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Con este resultado, el equipo que dirige Federico Nieto se clasificó como segundo con 6 puntos, tras vencer a Olavarría en los dos enfrentamientos: 3 a 0 en cancha de Liniers y 4 a 1 como visitante.

Mientras que Tres Arroyos fue líder, al derrotar a la Liga del Sur en las dos ocasiones ya que también había ganado como local, esa vez por 2 a 0.

Además, repartió puntos con los olavarrienses, superándolos por 2 a 0 en Embajadores y cayendo en casa por 2 a 1.

*La tabla

Así terminó la Zona 1 tras disputarse las seis fechas:

1°) Tres Arroyos, 9 puntos; 2°) Liga del Sur, 6 y 3°) Olavarría, 3.