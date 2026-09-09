Se va terminando el Nonagonal: Villa Mitre juega el domingo y Olimpo descansa con calculadora en mano

Se conoció hoy el cronograma oficial de la octava y anteúltima fecha del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A, conducente a los playoffs por el primer ascenso y la Reválida.

En esta ocasión solamente Villa Mitre verá acción, ya que Olimpo purgará la jornada de descanso.

Luego del fin de semana libre, el tricolor visitará el domingo a Argentino de Monte Maíz.

El partido se disputará en el Modesto Marrone, a partir de las 15:45 y será dirigido por Guillermo González.

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La jornada comenzará a las 15, con el cruce entre Kimberley y Huracán Las Heras en Mar del Plata. Dirigirá Diego Novelli.

Luego, a las 15.30, Cipolletti y Alvarado jugarán un partido clave en la Visera. Pitará Leandro Sosa Abrile.

Mientras que a las 16.30 se medirán Atenas de Río Cuarto y Juventud Antoniana de Salta, con José Sandoval como juez principal.

*Cómo llegan

Villa Mitre volverá a ver acción luego de purgar la fecha libre y tras un muy buen triunfo ante Huracán Las Heras, por 3 a 0 en El Fortín.

Esta victori significó la primera como local y la segunda (Atenas de Río Cuarto 1 a 0) teniendo en cuenta esta fase de la competencia, que se sumaban a los empates ante Juventud Antoniana (0 a 0 en Salta), Alvarado (0 a 0 en su casa) y Cipolletti (1 a 1 en El Fortín).

Tras los resultados de la última programación, el equipo dirigido por Diego Cochas salió de la zona de clasificación por tener menos goles a favor que Kimberley (venció 3 a 0 a Juventud Antoniana en Salta), equipo al que recibirá en la última fecha.

Mientras que Argentino de Mont Maíz también buscará puntos clave para meterse en zona de clasificación, aunque tiene una empresa más complicada ya que en la última fecha tendrá libre.

El elenco cordobés suma un punto menos que la Villa (8) y en esta instancia en su cancha logró sucesivamente una derrota (2 a 1 ante Atenas de Río Cuarto), un empate (1 a 1 contra Olimpo) y un triunfo (1 a 0 frente a Juventud Antoniana).

*Espera y saca cuentas

Olimpo tendrá fecha libre luego de sumar un punto de los últimos 6 posibles, tras perder ante Atenas de Río Cuarto como visitante (por 1 a 0) y empatar ante Cipolletti como local (1 a 1).

Este escenario dejó al aurinegro segundo, a dos puntos del líder Alvarado y también a tres de Villa Mitre, que sería el último equipo que no estaría ingresando a la zona de clasificación.

Teniendo en cuenta que sólo restará una fecha, serán clave los resultados de este fin de semana para saber cómo quedará el equipo bahiense de cara al cierre de la fase.

En la novena jornada, el equipo que conduce Carlos Mungo visitará a Alvarado, que podría llegar con el primer puesto asegurado.

*Las tablas

Así están las posiciones antes de la octava fecha:

-Zona B: 1°) Alvarado, 14 puntos; 2°) Olimpo, 12; 3°) Atenas (Rio Cuarto), 6; 4°) Kimberley, 9; 5°) Villa Mitre, 9; 6°) Cipolletti, 9; 7°) Argentino (Monte Maíz), 8; 8°) Huracán (Las Heras), 3 y 9°) Juventud Antoniana, 2.

-Zona A: 1°) San Martín (Formosa), 13 puntos; 2°) Sol de América (Formosa), 13; 3°) 9 de Julio (Rafaela), 11; 4°) Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy), 11; 5°) Defensores (Villa Ramallo), 10; 6°) Douglas Haig, 8; 7°) Sarmiento (La Banda), 5; 8°) Sportivo Belgrano (San Francisco), 5 y 9°) Mitre (Posadas), 1.

*Lo que queda

La novena y última fecha se jugará de la siguiente manera:

Villa Mitre vs. Kimberley

Alvarado vs. Olimpo

Huracán vs. Atenas

Juventud Antoniana vs. Cipolletti



Libre: Argentino