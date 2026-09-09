Con el bahiense Santiago Bárcena como titular, Racing Club de Avellaneda cayó esta tarde ante Athletico Paranaense (Brasil) en la final del Mundial de Clubes Juvenil Sub 18 que se disputó en Córdoba, España.

La Academia terminó subcampeón por segundo año consecutivo, luego de ceder por penales, por 4 a 3, tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular del encuentro disputado en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel

Durante los 80 minutos reglamentarios, el gol del equipo argentino, que significó el empate, lo marcó Román González (goleador del torneo con 5 festejos), a los 59 minutos.

Mientras que los brasileños se habían puesto en ventaja con tanto de Guedes, a los 21 minutos.

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Ya en la tanda, para el elenco de nuestro país marcaron Benjamín Borowik, el propio Bárcena (tiró el tercero de la tanda con Racing 2-1 abajo hasta ese momento) y Enzo Ibarras.

Mientras que le contuvieron el remate a Juan Alfonso y Valentino Ahumada estrelló en el palo el quinto y decisivo disparo.

Además, el lungo arquero de Racing, Julián Bado le contuvo el primer penal de la serie a Marcos Pessetti.

Luego, para los brasileños acertaron Bryan, Leo Cersi, Gabriel Bruno y José Henrique.

El equipo de nuestro país llegó a este duelo luego de conseguir un triunfazo ante el histórico Real Madrid, luego de superarlo por 3 a 0.

Previamente, Racing se había quedado con su grupo, tras vencer a Bayer Leverkusen (por 3 a 1), Betis (1 a 0) y Real Sociedad (1 a 0).

Luego, en cuartos de final, el equipo que dirige Sebastián Belisonzi dejó en el camino al local Córdoba CF, al superarlo por 3 a 1.

En esos encuentro, Santi fue titular ante el elenco vasco y arrancó desde el banco en los restantes.

Paranense, en tanto, llegó a la definición tras quedarse con el duelo de equipos brasileños, ya que venció San Pablo por 2 a 0.

Mientras que en cuartos de final había vencido a Sporting de Lisboa (2 a

*No pudo ser la revancha

Racing Club intentó coronar otro gran torneo, algo que también se le escapó en la final en la edición del 2025, de la que también formó parte Santiago Bárcena.

En el torneo del año pasado la Academia también llegó como invicto al partido decisivo, en el que cayó -ni más ni menos- que ante Barcelona, que se impuso por 1 a 0.

*Un torneo con historia

A lo largo de los años, el torneo consagró campeón a Boca Juniors en sus dos primeras ediciones (2005 y 2006), siendo Real Madrid el más ganador con cuatro estrellas (2009, 14, 16 y 17).

Lo siguen Corinthians con 3 (2010, 11 y 15), Palmeiras (2018 y 19) y San Pablo (2007 y 08) con dos y Atlético Madrid (2012), River (2013) y Barcelona (2025), con 1.

Hoy se sumó a esa lista Athletico Paranaense de Brasil.