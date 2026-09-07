Racing, con un bahiense, venció al Real Madrid por 3 a 0 y jugará la final del Mundial de Clubes Juvenil

El bahiense Santiago Bárcena celebra con Borowik el pase de Racing a la final del Mundial de Clubes Juvenil.

Racing Club de Avellaneda, que cuenta en su equipo con el bahiense Santiago Bárcena, venció esta tarde al Real Madrid y se metió en la final del Mundial de Clubes Juvenil Sub 18 que se disputa en Córdoba, España.

La Academia se impuso por 3 a 0 y se quedó con la semifinal disputada en la cancha de Campo de Fútbol de Pozoblanco.

Los goles del equipo argentino los anotaron Román González, a los 9 minutos, Lucas Álvarez, a los 69, y Sebastián Elosu, a los 77.

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El defensor de nuestra ciudad, surgido de Bella Vista y categoría 2009, ingresó en el inicio del complemento (se juegan dos tiempos de 40), tuvo una muy buena actuación y fue amonestado a los 82 minutos tras una fuerte entrada.

De esta manera, el equipo dirigido por Sebastián Belisonzi jugará la segunda final consecutiva, ya que el año pasado fue subcampeón al caer ante Barcelona.

En el partido por el título, Racing se medirá ante Athletico Paranaense, que venció en la otra llave a San Pablo por 2 a 0 y se quedó con el duelo entre equipos brasileños.

La misma se disputará el miércoles, a las 15, en el estadio El Arcángel, de Córdoba, España.

Previo a este duelo, los de Avellaneda habían ganado su grupo, tras vencer a Bayer Leverkusen (por 3 a 1), Betis (1 a 0) y Real Sociedad (1 a 0).

Luego, en cuartos de final, dejó en el camino al local Córdoba CF, al superarlo por 3 a 1.