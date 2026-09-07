Liga de Suárez: Automoto dio vuelta un partido increíble y Unión perdió en Pigüé
El azulgrana perdía 2 a 0 ante Club Sarmiento y lo remontó. Ell Verde perdió cayó ante Peñarol 4 a 3. Puan Foot Ball Club y El Progreso son los punteros.
El Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez comienza a tomar temperatura y la disputa de la 6ª fecha dejó sensaciones encontradas para los elencos de Tornquist. Mientras Automoto dio vuelta un partido increíble ante Club Sarmiento (3-2), Unión perdió ante Peñarol en Pigüé por 4 a 3.
El azulgrana de Octavio Araneta perdía 2 a 0 y lo remontó para ganar en tiempo de descuento y volver al camino de la victoria.
Por su parte, al Verde tornquistense no le alcanzó con el triplete de Ezequiel Schmidt y fue derrotado por el azulgrana pigüense.
Puan Foot Ball Club y El Progreso son los punteros de las respectivas zonas.
Resultados
Zona A
--Boca Juniors 1 (Kevin López), Independiente de San José 1 (Emanuel Merquel).
--Leandro N. Alem 0, Empleados de Comercio 5 (Rodrigo Real, Fermín Guzmán, Eloy Machado, Luka Olmedo y Facundo Gadea).
--Deportivo Sarmiento 1 (Ramiro Romano), Racing de Carhué 0.
--Independiente de Rivera 0, Puan F.B Club 0.
--Automoto 3 (Rodrigo Phillipp, Julián Werner y Kevin Carrizo), Club Sarmiento 2 (Lucio Oraindi y Maximiliano Graff).
--Libre: Deportivo Argentino.
Zona B
--El Progreso 0, Atlético Huanguelén 0.
--Peñarol de Guaminí 1 (Elián Patiño), San Martín ST 0.
--San Martín de Carhué 2 (Leandro Leguizamón y Diego López, ambos de penal), Blanco y Negro 0.
--Tiro Federal de Puan 0, Deportivo Rvera 0.
--Peñarol de Pigüé 4 (Emiliano Aliberti --2-- (foto) y Martín Prost --2--), Unión T 3 (Ezequiel Schmidt --3--).
--Libre: Unión de Pigüé.
Las tablas
|
Zona “A”
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
Puan F. Club
|
14
|
6
|
4
|
2
|
0
|
12
|
3
|
E. de Comercio
|
10
|
5
|
3
|
1
|
1
|
12
|
2
|
Automoto
|
10
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10
|
4
|
Racing Club
|
10
|
6
|
3
|
1
|
2
|
18
|
8
|
Club Sarmiento
|
10
|
6
|
3
|
1
|
2
|
12
|
9
|
Independiente (R)
|
9
|
5
|
2
|
3
|
0
|
10
|
5
|
D. Argentino
|
7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7
|
8
|
Independiente (SJ)
|
5
|
5
|
1
|
2
|
2
|
7
|
10
|
D. Sarmiento
|
4
|
6
|
1
|
1
|
4
|
2
|
10
|
Boca Juniors
|
2
|
6
|
0
|
2
|
4
|
6
|
17
|
Leandro N. Alem (*)
|
0
|
5
|
0
|
0
|
5
|
4
|
25
|
Zona “B”
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
El Progreso
|
13
|
5
|
4
|
1
|
0
|
8
|
1
|
Tiro Federal (P)
|
11
|
6
|
3
|
2
|
1
|
8
|
3
|
Peñarol de Pigüé
|
11
|
6
|
3
|
2
|
1
|
12
|
10
|
San Martín (C)
|
10
|
6
|
3
|
1
|
2
|
9
|
10
|
Deportivo Rivera
|
9
|
5
|
2
|
3
|
0
|
9
|
5
|
Peñarol (Guaminí)
|
8
|
5
|
2
|
2
|
1
|
3
|
2
|
Blanco y Negro
|
6
|
6
|
1
|
3
|
2
|
5
|
8
|
Unión (Tornquist)
|
5
|
5
|
1
|
2
|
2
|
9
|
10
|
A. Huanguelén
|
4
|
6
|
0
|
4
|
2
|
3
|
6
|
San Martín (ST) (*)
|
3
|
5
|
1
|
0
|
4
|
6
|
10
|
Unión Pigüé
|
1
|
5
|
0
|
1
|
4
|
7
|
13