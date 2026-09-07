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Liga de Suárez: Automoto dio vuelta un partido increíble y Unión perdió en Pigüé

El azulgrana perdía 2 a 0 ante Club Sarmiento y lo remontó. Ell Verde perdió cayó ante Peñarol 4 a 3. Puan Foot Ball Club y El Progreso son los punteros.

Fotos: gentileza deportornquist.com.ar

El Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez comienza a tomar temperatura y la disputa de la 6ª fecha dejó sensaciones encontradas para los elencos de Tornquist. Mientras Automoto dio vuelta un partido increíble ante Club Sarmiento (3-2), Unión perdió ante Peñarol en Pigüé por 4 a 3.

El azulgrana de Octavio Araneta perdía 2 a 0 y lo remontó para ganar en tiempo de descuento y volver al camino de la victoria.

Por su parte, al Verde tornquistense no le alcanzó con el triplete de Ezequiel Schmidt y fue derrotado por el azulgrana pigüense.

Puan Foot Ball Club y El Progreso son los punteros de las respectivas zonas.

Resultados

Zona A

--Boca Juniors 1 (Kevin López), Independiente de San José 1 (Emanuel Merquel).

--Leandro N. Alem 0, Empleados de Comercio 5 (Rodrigo Real, Fermín Guzmán, Eloy Machado, Luka Olmedo y Facundo Gadea).

--Deportivo Sarmiento 1 (Ramiro Romano), Racing de Carhué 0.

--Independiente de Rivera 0, Puan F.B Club 0.

--Automoto 3 (Rodrigo Phillipp, Julián Werner y Kevin Carrizo), Club Sarmiento 2 (Lucio Oraindi y Maximiliano Graff).

--Libre: Deportivo Argentino.

Zona B

--El Progreso 0, Atlético Huanguelén 0.

--Peñarol de Guaminí 1 (Elián Patiño), San Martín ST 0.

--San Martín de Carhué 2 (Leandro Leguizamón y Diego López, ambos de penal), Blanco y Negro 0.

--Tiro Federal de Puan 0, Deportivo Rvera 0.

--Peñarol de Pigüé 4 (Emiliano Aliberti --2-- (foto) y Martín Prost --2--), Unión T 3 (Ezequiel Schmidt --3--).

--Libre: Unión de Pigüé.

Las tablas

Zona “A”

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

Puan F. Club

14

6

4

2

0

12

3

E. de Comercio

10

5

3

1

1

12

2

Automoto

10

5

3

1

1

10

4

Racing Club

10

6

3

1

2

18

8

Club Sarmiento

10

6

3

1

2

12

9

Independiente (R)

9

5

2

3

0

10

5

D. Argentino

7

5

2

1

2

7

8

Independiente (SJ)

5

5

1

2

2

7

10

D. Sarmiento

4

6

1

1

4

2

10

Boca Juniors

2

6

0

2

4

6

17

Leandro N. Alem  (*)

0

5

0

0

5

4

25

Zona “B”

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

El Progreso

13

5

4

1

0

8

1

Tiro Federal (P)

11

6

3

2

1

8

3

Peñarol de Pigüé

11

6

3

2

1

12

10

San Martín (C)

10

6

3

1

2

9

10

Deportivo Rivera

9

5

2

3

0

9

5

Peñarol (Guaminí)

8

5

2

2

1

3

2

Blanco y Negro

6

6

1

3

2

5

8

Unión (Tornquist)

5

5

1

2

2

9

10

A. Huanguelén

4

6

0

4

2

3

6

San Martín (ST) (*)

3

5

1

0

4

6

10

Unión Pigüé

1

5

0

1

4

7

13

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