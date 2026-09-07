Liga de Suárez: Automoto dio vuelta un partido increíble y Unión perdió en Pigüé

El Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez comienza a tomar temperatura y la disputa de la 6ª fecha dejó sensaciones encontradas para los elencos de Tornquist. Mientras Automoto dio vuelta un partido increíble ante Club Sarmiento (3-2), Unión perdió ante Peñarol en Pigüé por 4 a 3.

El azulgrana de Octavio Araneta perdía 2 a 0 y lo remontó para ganar en tiempo de descuento y volver al camino de la victoria.

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Por su parte, al Verde tornquistense no le alcanzó con el triplete de Ezequiel Schmidt y fue derrotado por el azulgrana pigüense.

Puan Foot Ball Club y El Progreso son los punteros de las respectivas zonas.

Resultados

Zona A

--Boca Juniors 1 (Kevin López), Independiente de San José 1 (Emanuel Merquel).

--Leandro N. Alem 0, Empleados de Comercio 5 (Rodrigo Real, Fermín Guzmán, Eloy Machado, Luka Olmedo y Facundo Gadea).

--Deportivo Sarmiento 1 (Ramiro Romano), Racing de Carhué 0.

--Independiente de Rivera 0, Puan F.B Club 0.

--Automoto 3 (Rodrigo Phillipp, Julián Werner y Kevin Carrizo), Club Sarmiento 2 (Lucio Oraindi y Maximiliano Graff).

--Libre: Deportivo Argentino.

Zona B

--El Progreso 0, Atlético Huanguelén 0.

--Peñarol de Guaminí 1 (Elián Patiño), San Martín ST 0.

--San Martín de Carhué 2 (Leandro Leguizamón y Diego López, ambos de penal), Blanco y Negro 0.

--Tiro Federal de Puan 0, Deportivo Rvera 0.

--Peñarol de Pigüé 4 (Emiliano Aliberti --2-- (foto) y Martín Prost --2--), Unión T 3 (Ezequiel Schmidt --3--).

--Libre: Unión de Pigüé.

Las tablas