Cuál es el estado de salud de Charles Leclerc tras el fuerte accidente en Monza

Charles Leclerc a poco de volver a boxes tras el accidente. Foto: Le Parisien.

Una de las postales más fuertes que dejó el paso de la Fórmula 1 por Italia, donde ayer se disputó el Gran Premio en el Autódromo Nacional de Monza, fue el despiste e impacto de Charles Leclerc.

El piloto monegasco perdió el control de su monoplaza en la Parabólica durante la segunda vuelta, cuando defendía la cuarta posición ante Oscar Piastri. El auto sufrió un violento sobreviraje, hizo un trompo y terminó contra las barreras a gran velocidad. Se estima que fue a 170 kilómetros por hora.

Se estimó que el choque generó una desaceleración violenta de entre 50 y 60 fuerzas G. Es decir, que el cuerpo del piloto soportó momentáneamente entre 50 y 60 veces su propio peso.

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Leclerc pudo salir del habitáculo por sus propios medios y fue trasladado al centro médico del circuito para ser revisado por los médicos de la FIA. Los primeros controles no detectaron lesiones de gravedad y Ferrari confirmó que estaba bien. Sin embargo, posteriormente el propio piloto reveló que después del impacto experimentó visión borrosa/problemas de visión en un ojo. Por ese motivo deberá realizarse nuevos estudios médicos.

Por eso tampoco está confirmada su presencia el próximo domingo en el Gran Premio de España. Esta carrera se llevará a cabo en el circuito de Madring, una pista urbana dentro de la ciudad de Madrid, de 5,419 kilómetros.

La largada será a las 10.