Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Fútbol.

Liga Sureña: Villa Mengelle, Pampero, Unión de Villa Iris y Club, los dueños de los clásicos

Se jugó la 2ª fecha de la Copa de la Liga.

Villa Mengelle festejó en el derby de Jacinto Aráuz.

En la jornada de los clásicos, Villa Mengelle de Jacinto Aráuz, Pampero de Guatraché, Unión de Villa Iris y Club Darregueira salieron airosos, tras jugarse la 2ª fecha de la Copa de la Liga en la Sureña.

Además, hubo triunfos de Social Colonial y UD Bernasconi.

Resultados

--Zona A: Gimnasia de Darregueira 0, Social Colonial 2 (Rodrigo Giménez --2--) y Argentino 0, Club Darregueira 3 (Pedro Fernández, Nicolás Casco y Gastón Santillán).

--Zona B: Rampla Juniors 0, Unión VI 1 (Ciro Córdoba) e Independiente JA 1 (Fidel Correa), Villa Mengelle 2 (Franco Licciardi y Tomás Matir).

 (Foto: Lucas Villegas).

--Zona C: Sportivo y Cultural 1 (Mirko Faur), Deportivo Alpachiri 1 (Luciano Andrada).

--Zona D: Unión de Campos 0, UD Bernasconi 2 (Ezequiel Pescara y Esteban Boccardo).

--Interzonal: Pampero 5 (Alexis Blanco --2, Enzo Gaiger, Joaquín Voera y Ramiro Fredes), Huracán 0.

Las tablas

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE