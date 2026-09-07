Liga Sureña: Villa Mengelle, Pampero, Unión de Villa Iris y Club, los dueños de los clásicos

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Villa Mengelle festejó en el derby de Jacinto Aráuz.

En la jornada de los clásicos, Villa Mengelle de Jacinto Aráuz, Pampero de Guatraché, Unión de Villa Iris y Club Darregueira salieron airosos, tras jugarse la 2ª fecha de la Copa de la Liga en la Sureña.

Además, hubo triunfos de Social Colonial y UD Bernasconi.

Resultados

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--Zona A: Gimnasia de Darregueira 0, Social Colonial 2 (Rodrigo Giménez --2--) y Argentino 0, Club Darregueira 3 (Pedro Fernández, Nicolás Casco y Gastón Santillán).

--Zona B: Rampla Juniors 0, Unión VI 1 (Ciro Córdoba) e Independiente JA 1 (Fidel Correa), Villa Mengelle 2 (Franco Licciardi y Tomás Matir).

(Foto: Lucas Villegas).

--Zona C: Sportivo y Cultural 1 (Mirko Faur), Deportivo Alpachiri 1 (Luciano Andrada).

--Zona D: Unión de Campos 0, UD Bernasconi 2 (Ezequiel Pescara y Esteban Boccardo).

--Interzonal: Pampero 5 (Alexis Blanco --2, Enzo Gaiger, Joaquín Voera y Ramiro Fredes), Huracán 0.

Las tablas