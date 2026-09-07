Liga de Villarino: Agrario dejó puntos y se arrimó Juventú
El líder empató de local ante Caza y Pesca 1 a 1 y su clásico rival goleó a Fútbol y Tenis 4 a 1. También ganaron 12 de Octubre, Fortín Club y Cobolvi.
A falta de cuatro jornadas y con el clásico a la vista, los dos elencos de Algarrobo están decididos a pelear el sitial de privilegio. El puntero Juventud Agraria empató de local ante Caza y Pesca 1 a 1 y se le vino Juventud Unida, que goleó en casa a Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich 4 a 1.
Se jugó la 7ª fecha del certamen Clausura que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.
En tanto, 12 de Octubre de Médanos dejó sin invicto a Ferroviario de Argerich tras vencerlo 1 a 0.
Además, Fortín Club de Pedro Luro y Cobolvi también cantaron victoria.
Resultados y goleadores:
La tabla
Lo que viene (8º fecha)