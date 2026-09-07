Liga de Villarino: Agrario dejó puntos y se arrimó Juventú

A falta de cuatro jornadas y con el clásico a la vista, los dos elencos de Algarrobo están decididos a pelear el sitial de privilegio. El puntero Juventud Agraria empató de local ante Caza y Pesca 1 a 1 y se le vino Juventud Unida, que goleó en casa a Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich 4 a 1.

Se jugó la 7ª fecha del certamen Clausura que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.

En tanto, 12 de Octubre de Médanos dejó sin invicto a Ferroviario de Argerich tras vencerlo 1 a 0.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

(Foto: gentileza Pedro Stefanazzi-Pasión Deportiva).

Además, Fortín Club de Pedro Luro y Cobolvi también cantaron victoria.

Resultados y goleadores:

La tabla

Lo que viene (8º fecha)