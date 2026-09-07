Liga de Dorrego: otra goleada del puntero Atlético Monte Hermoso
Vapuleó a Divisorio 8 a 0
Atlético Monte Hermoso no para. Vapuleó a Divisorio 8 a 0 y sigue dominando con amplitud el torneo oficial "70ª Aniversario del club Villa Rosa" que organiza la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego, tras jugarse la 24º fecha.
El elenco que conduce Martín Sangronis le lleva 12 puntos al escolta Ferroviario, que superó con lo justo a Alumni de Pringles 1 a 0.
En tanto, San Martín se quedó con el clásico y hubo triunfos de Porteño, Progreso, Suteryh e Independiente de Dorrego.
Resultados:
--Porteño de Saldungaray 4 (Nicolás Restivo --2--, Alejandro Delorte y Maximiliano Mastrángelo), Independiente CP 0.
--Atlético Monte Hermoso 8 (Matias Martin --3--, Iván Tello --3--, Nicolás Lozano, de penal, y Benjamín Fernández), Divisorio 0.
--Independiente de Dorrego 6 (Juan Bautista Garay --3-- (foto), Diego Banegas, Ignacio Burgos y Nicolás La Petra), Atlético Ventana 0.
--Alumni CP 0, Ferroviario 1 (Gonzalo Rupell).
--San Martín CD 1 (Benjamín Caballín), Villa Rosa 0.
--Progreso 4 (Bruno Gaitán, Leandro Martorano, Gonzalo De Prada y Edgar Scalco, de penal), Almaceneros CP 0.
--Suteryh 4 (Yonathan Escobar, Elías Folasco, Juan Acosta y Emanuel Benitez, de penal), Esperanza MH 0.
El cotejo entre SUPA y Club de Pelota fue postergado por el mal estado del campo de juego de Atlético Ventana.
--POSICIONES: 1º) Atlético MH, 69 puntos; 2º) Ferroviario, 57; 3º) SUPA, 55; 4º) Suteryh, 53; 5º) Independiente CD y Porteño, 45; 7º) Atlético Ventana, 33; 8º) Progreso, 30; 9º) Alumni y Villa Rosa, 29; 11º) San Martin y Almaceneros, 24; 13º) Independiente CP, 22; 14º) Esperanza MH, 13; 15º) Divisorio, 9 y 16º) Club de Pelota, 5.
--Goleadores: Matías "Polaco" Martin (Atlético MH), 31 goles; Yago Sabanes (Supa), 27 y Benjamín Fernández (Atlético MH), 22.