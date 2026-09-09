Champions: Con gol de Mac Allister, Liverpool le ganó a Atlético Madrid 2 a 1

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En el duelo con más argentinos de la primera fecha de la Champions League, Liverpool derrotó a Atlético de Madrid 2 a 1 en el segundo tiempo.

Marcos Llorente rompió el cero a los 17 minutos, tras una enorme asistencia de Julián Alvarez.

A los 40 minutos, el húngaro Dominik Szoboszlai estableció la paridad para el dueño de casa.

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Y a los 5 minutos del segundo período, Alexis Mac Allister puso al frente a su elenco.

Además de la "Araña", en el Colchonero que dirige Diego Simeone son iniciales Cristian Romero y Giuliano Simeone.

En primer turno, Barcelona debutó con un contundente triunfo en casa ante Feyenoord por un inapelable 5 a 1.

Rafinha (2), Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesúss marcaron los tantos del baulgrana, mientras que Sem Steijn descontó para el cuadro holandés.

Otros marcadores

Stuttgart 3 (Demirovic --3--), Viking 1 (Tripic); PSG 6 (Dembelé --2--, Ferran Torres --3-- y F. Ruiz), Slovan Bratislava 1 (S. Camara); Nápoli 0, Arsenal 1 (Odegaard) y Sporting Lisboa 3 (Catamo y L. Suárez --de penal-- y Zalazar), Galatasaray 1 (Inacio --e/c--).

--Mañana: Fenerbahce-Roma y PSV-Shakthar Donetsk (a las 13.45); Slavia Praga-Lens, Como-Leipzig, Manchester United-Sabah y Bayern Munich-Bodo Glimt (a las 16).