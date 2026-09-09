Racing, con el bahiense Santiago Bárcena, va por la revancha en la final del Mundial de Clubes Juvenil

El bahiense Santiago Bárcena celebra con Borowik el pase de Racing a la final del Mundial de Clubes Juvenil. Foto: Racing

Racing Club de Avellaneda, que cuenta en su plantel con el bahiense Santiago Bárcena, disputará esta tarde y por segundo año consecutivo la final del Mundial de Clubes Juvenil Sub 18, que se juega en Córdoba, España.

La Academia se medirá ante Athletico Paranaense de Brasil, a partir de las 15 en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, y el partido por el título podrá verse en vivo por LPF Play, la aplicación gratuita de la Asociación del Fútbol Argentino.

El equipo de nuestro país llegará a este duelo luego de conseguir un triunfazo ante el histórico Real Madrid, luego de superarlo por 3 a 0.

En la semifinal disputada el último lunes, Bárcena -categoría 2009 y surgido en Bella Vista- tuvo un muy buen ingreso llegando desde el banco en el inicio del segundo tiempo, ya con el equipo ganando por 1 a 0.

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Previamente, Racing se había quedado con su grupo, tras vencer a Bayer Leverkusen (por 3 a 1), Betis (1 a 0) y Real Sociedad (1 a 0).

Luego, en cuartos de final, el equipo que dirige Sebastián Belisonzi dejó en el camino al local Córdoba CF, al superarlo por 3 a 1.

En esos encuentro, Santi fue titular ante el elenco vasco y arrancó desde el banco en los restantes.

Paranense, en tanto, llegó a la definición tras quedarse con el duelo de equipos brasileños, ya que venció San Pablo por 2 a 0.

Mientras que en cuartos de final había vencido a Sporting de Lisboa (2 a 1) y en la fase de grupos doblegó a Real Madrid (3 a 0), Córdoba CF (4 a 2) y Wolverhampton (5 a 1).

*Con cariño, "Chicha"

Antes de pasar a Racing a comienzos del 2025 y luego de destacarse en las categorías formativas de Bella Vista, Santiago Bárcena (nacido el 1 de enero de 2009) fue campeón con el seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur del Torneo Federal Región Bonaerense Pampeana 2024.

Incluso, el defensor de nuestra ciudad marcó un gol en la tanda de penales de la final ante Tandil, que le dio el título al equipo por Federico "Chicha" Nieto.

"Tuvimos camadas muy importantes en estos años en la Liga, en la que algunos tienen la posibilidad de vivir experiencia como la que le está tocando a Santi. Ellos desde chiquitos buscan esa posibilidad y se adaptan al momento que les toca, a esa edad la mayoría de ellos quieren cumplir el sueño y van a rajatabla con lo que uno les pide. Los frutos en algunos casos se ven, aunque no todos tienen la posibilidad", reconoció Nieto en diálogo con La Nueva.

"Santi está viviendo una experiencia bárbara -agregó-, como le había tocado el año pasado. Son pibes que se lo merecen porque trabajaron para eso. Como nene lo recuerdo como un chico muy bueno, que se adaptaba a todo lo que uno le pedía. Me acuerdo que era muy responsable. Uno veía que tienen la mentalidad esa para tratar de pegar el salto, después se tienen que dar un montón de condimentos y él lo tuvo", remarcó Chicha, quien sigue a cargo del selectivo local y que justamente hoy se presentará en Bahía.

Por último, Federico le deseo lo mejor a uno de esos pibes que vio crecer y ahora disfruta a la distancia.

"Ojalá que esto le sirva como experiencia, porque es algo único, que no todos tienen la posibilidad de vivirlo. Si bien lo tuvimos poco tiempo, alcanzamos a conocer la parte humana de ellos y son pibes muy sanos, con una mentalidad ganadora", remarcó.

"Ojalá que el día de mañana pueda jugar en el profesionalismo. Le mandamos un abrazo grande y los mejores éxitos de parte de todo el cuerpo técnico de la Sub 15 de Bahía", cerró Nieto.

*Por la revancha

Racing Club intentará coronar otro gran torneo, algo que se le escapó sobre el final en la edición del 2025, de la que también formó parte Santiago Bárcena.

En el torneo del ano pasado la Academia también llegó como invicto al partido decisivo, en el que cayó -ni más ni menos- que ante Barcelona, que se impuso por 1 a 0.

Por lo que aquel traspié fue el único del equipo argentino teniendo en cuenta las últimas dos ediciones de la competencia.

*Un torneo con historia

A lo largo de los años, el torneo consagró campeón a Boca Juniors en sus dos primeras ediciones (2005 y 2006), siendo Real Madrid el más ganador con cuatro estrellas (2009, 14, 16 y 17).

Lo siguen Corinthians con 3 (2010, 11 y 15), Palmeiras (2018 y 19) y San Pablo (2007 y 08) con dos y Atlético Madrid (2012), River (2013) y Barcelona (2025), con 1.