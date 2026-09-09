Lautaro, el orgullo por Inter, el Balón de Oro y el interés del Barcelona: "Tenía contrato y la gente me ama"

Lautaro Martínez redondeó un muy buen partido ayer, pese a la derrota de Inter ante Real Madrid por la primera fecha de la Champions League.

El bahiense, capitán del elenco milanés, dio una asistencia en la caída por 2 a 1 en el Santiago Bernabéu.

Tras el encuentro, el jugador surgido en Liniers se mostró orgulloso de lo hecho por su equipo.

"Hicimos un grandísimo partido, pusimos en dificultad a un gran equipo, en un estadio muy importante. Vinimos acá, tuvimos la posesión del balón, fuimos dueños del partido, no merecíamos perder", remarcó el Toro.

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"Generamos muchas situaciones, tuvimos dos errores que nos costaron caro, pero al final enfrentando a estos equipos creo que Inter demostró lo bien que viene trabajando. Eso me deja muy tranquilo y muy feliz. Vinimos a un estadio con mucha historia, ante un rival con mucha jerarquía, que pelea por cosas importantes y el Inter demostró nuevamente de qué nivel está hecho", remarcó el capitán.

Además, tal como hiciera días atrás, el exdelantero de Racing volvió a contar que hubo un interés real del Barcelona por incorporarlo en el último mercado de pases.

"Cuando hacés las cosas bien y hay clubes importantes que te buscan, sale en las noticias. Pero uno siempre tiene que estar mentalizado, yo estaba en el Mundial, volví al club y me traté de preparar de la mejor manera para el inicio de la competencia. Sí, hubo un interés del Barcelona, pero decidí quedarme en el Inter porque tengo contrato, estoy feliz y la gente me ama y al final quiero seguir haciendo cosas importantes con este club", insistió el "9" de la Selección.

Por último, Lautaro habló sobre su quinta nominación al Balón de Oro, que se conoció ayer al mediodía, en la previa del partido de Champions.

"Cuando llegan estas cosas individuales a uno lo llenan de orgullo, porque trabajo para dar lo mejor, para subir mi nivel, para mantenerme en la elite. Hace 9 años que estoy en el club y hace tiempo que venimos haciendo las cosas bien y eso habla de la mentalidad y las ganas de seguir consiguiendo cosas. Lo más importante siempre es conseguir cosas grupales, que es lo que te va a llevar a conseguir cosas individuales. Estoy muy feliz de arrancar la temporada de esta manera y ahora a seguir por esto", cerró el bahiense en diálogo con ESPN.