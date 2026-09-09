Adelanto en la LBB Oro: Pacífico intentará no dejar pasar el tren ante Pueyrredón

Larrandart y Loos le levantaron la barrera a Nahuel Dulsan. Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Pacífico y Pueyrredón abren la cuarta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", desde las 21, en el William Harding Green.

Arbitrarán Alejandro Vizcaíno, Alejandro⁩ Ramallo y⁩ Joel Schernenco⁩, con transmisión por el streaming oficial de la ABB.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los dos vienen de ganar por diferencia de tres puntos.

En el local no está nuevamente Pedro Palacio (lesionado) y la visita tiene por última vez a Francisco Ruiz, quien continuará jugando en Pergamino Básquet, la Liga Argentina.

El verde es uno de los invictos en esta segunda parte -junto con Bahiense del Norte- tras ganarle de visita a Estrella (79-62) y Liniers (65-62) y como local a Estudiantes (84-73).

Mientras que Purre ganó lo dos de local (86-62 a Pueyrredón y 77-74 a Villa Mitre) y perdió de visita, con Napostá, 84-58.

En el partido disputado en el Vicente Palermo, el local se impuso 87 a 69.

De todos modos, la diferencia de puntos en este caso no cuenta, porque si bien se ubica Pacífico cuarto y Pueyrredón quinto, están separados por medio punto, sin poder igualar en las posiciones.

Mañana

La fecha se completará mañana jueves, con L.N. Alem-Bahiense del Norte, Olimpo-Estrella, Villa Mitre-Napostá, Barrio Hospital-Liniers e Independiente-Estudiantes.

Posiciones

Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos de la fase regular del primero:

Po. Equipo Puntos

1º) Estrella (11PG-3PP) 15 puntos

1º) Napostá (11-3), 15

1º) Bahiense (10-4), 15

4º) Pacífico (8-6), 14

5º) Pueyrredón (8-6), 13,5

6º) Liniers (7-7), 13

7º) Villa Mitre (7-7), 12,5

7º) Estudiantes (7-7), 12,5

9º) L.N. Alem (5-9), 11,5

10º) Independiente (3-11), 10,5

10º) Olimpo (4-10), 10,5

12º) Barrio Hospital (3-11), 10