San Lorenzo quedó como único invicto y Altense bajó a El Nacional en la LBB Plata

Juani De Pástena define en bandeja ante la mirada de Sacomani. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Nota en desarrollo)

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

San Lorenzo derrotó esta noche como local a Ateneo, 72 a 67, quedando como único puntero -e invicto- en este segundo tramo correspondiente a la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Altense, por su parte, dejó sin invicto a El Nacional, tras vencerlo 73 a 53.

9 de Julio venció sin inconvenientes a Velocidad, 92 a 65; Bahía Basket frenó la marcha de Comercial, 65 a 59; Sportivo se recuperó frente a Argentino, 69 a 51 y Espora recuperó la memoria, logrando su segunda victoria en la temporada, ante La Falda, 84 a 66.

San Lorenzo 72, Ateneo 67

San Lorenzo le ganó por cuarta vez en la temporada a Ateneo, esta vez, 72 a 67, manteniendo de esta manera el invicto desde el incio del segundo tramo.

Este resultado, sumado a la derrota de Comercial, le permite a Sanlo quedar único puntero con un partido menos.

El dominio del espacio aéreo de Joaquín Coria lo llevó a bajar 22 rebotes, ademáss de anotar 10 puntos; Juani De Pástena aportó 17 puntos (8-11 en t2), más 4 asistencias; Nicolás Herbik metió 14 puntos (4-6 en t3) y tomó 6 rebotes, mientras que Matías Martínez sumó 12 puntos y 7 asistencias.

En la visita, Bruno Sacomani convirtió 14 puntos, con 3-5 en triples; Guillermo Mallemaci bajó 10 rebotes; Matías Leiva anotó 12 (2-5 en t3 y 3-3 en t2) y Franco Percello repartió 7 asistencias y metió 8 puntos.

San Lorenzo (72): R. Aguirre (5), M. Martínez (12), L. Fernetich (6), J.I. De Pastena (17), J. Coria (10), fi; N. Herbik (14), J.P. Fuentes (8), R. Antonio del Greco, L. Miranda y S. Seewald. DT: Nicolás Becchina.

Ateneo (67): N. Ilacqua (4), T. Gómez Lepez, F. Percello (8), B. Sacomani (14), G. Mallemaci (11), fi; M. Casco (8), N. Bejarano (10), M. Leiva (12) y J. Margiotta. DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: San Lorenzo, 23-17; 37-39 y 52-53.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Joel Schernenco.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Altense 73, El Nacional 53

Altense pasó a ser uno de los escoltas -junto a Comercial-, al vencer a El Nacional, 73 a 53, a quien ya le había ganado en la primera parte.

El verde se recuperó de un primer cuarto adverso, estampó un parcial de 17-2 y pasó al frente 30-21, logrando mantener primero y después ampliar la diferencia, ante un rival que sufrió las 21 pérdidas.

En el local, los pilares resultaron Juan Manuel Bicondoa, con 19 puntos (3-4 en t3 y 5-5 en t2), más 6 rebotes, y Daniel Agalupe, con 19 unidades (2-4 en t3, 4-7 en t2 y 5-6 en t1), más 4 rebotes.

En tanto, Ezequiel Pordomingo bajó 9 rebotes y Braian Baier anotó 9 puntos y bajó 6 rebotes.

El celeste, por su parte, tuvo 3-13 en triples y 12-22 en libres. Facundo Dulsan convirtió 16 puntos (9-10 en libres) y Rodrigo Arce terminó con 11, 5 rebotes y 5 asistencias.

Altense (73): M. Ortega (1), E. Pordomingo (2), J.M. Bicondoa (19), B. Baier (9), N. Zanabria (4), fi; A. Lera (9), D. Agalupe (19), L. Jaimes (7), Máximo Simoncini y N. Altamirano (3). DT: Nicolás Altamirano.

El Nacional (53): V. Ruibal, F. Dulsan (16), R. Arce (11), E. Walter (4), M. Cruglak (6), fi; A. Catalán (4) , A. Schneider (8), A. Ferreyra, O. Rayes (1) y S. Marzialetti (3). DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: Altense, 13-19; 37-31 y 52-38.

Árbitros: Juan Agustín Matías, Lucas Andrés y Mauro Guallan.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Argentino 51, Sportivo 69

Sportivo se recuperó luego de dos derrotas, superando a Argentino, por 69 a 51.

En el juego interior, Manuel Ayala respondió con 14 puntos (5-6 en dobles) y 9 rebotes, además de dar 4 asistencias.

Desde el perímetro, Gonzalo Martínez dijo presente con 5-10 en triples, sumando también 3-5 en dobles y 2-4 en libres.

Argentino tuvo 4-25 en t3 y ningún jugador llegó a doble dígito.

Argentino (51): J.P. Paronetto (3), G. Parrotta (6), F. Malmesi (4), M. Montanaro, S. Boyé, fi; F. Durando (8), J.C. Reschini, B. Ugolini (7), S. Suanez (6), J. Gonzalía (6), N. Antonelli (4) y A. Puentes (7). DT: Andrés Iannamico.

Sportivo (69): M. Boccatonda (8), G. Stach (9), G. Martínez (23), A. Amore (8), M. Ayala (14), fi; J. Tuero, Th. Boubeé (3), E. Miguel (4), B. Guaglianone, U. Montes, L. Spinaci y S. Sosa. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Argentino, 5-21; 23-33 y 37-55.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joaquín⁩ Irrazábal.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Bahía Basket 65, Comercial 59

Bahía Basket continúa intercalando triunfos y derrotas, por lo que en esta oportunidad le tocó festejar, frente a Comercial, 65 a 59.

Con 6-10 en triples y 10 rebotes, Juan Bautista Kiessling fue clave en el local, sumándose Esteban Jaime con 13 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias.

El portuario quedó corto con su plantilla y no pudo disimularlo.

Bahía Basket (65): F. Salce (10), E. Kloster (8), E. Jaime (13), S. Ponzoni (5), S. Russi, fi; J.B. Kiessling (18), A. Durand (6), J.M. Vázquez (2) y T. Ibarra (3). DT: Juan Pablo Coronel.

Comercial (59): J.C. Iturbide (14), S. Bussetti (4), L. Orellano (11), F. Asensi (2), M. Álvarez (14), fi; F. Cardone (3), Giuliano Barcala (11) y R. Manghi. DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Bahía Basket, 17-11; 39-24 y 51-43.

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Gabriel Jaramillo y Leandro Bressan⁩.

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

9 de Julio 92, Velocidad 65

Mosttrando signos de recuperación, 9 de Julio no le dio ninguna chanche a Velocidad, al que venció 92 a 65.

Estaba necesitado de un cambio el local, que ganó dos y perdió tres en esta parte.

Hubo un parejo rendimiento colectivo, con 14 puntos y 10 rebotes de Bruno Rodríguez y una buena efectividad de tres puntos: 5-8 de Manuel Costa; 2-4 en Lucas Lucchetti y 2-4 de Agustín Pena, entre los principales en este rubro.

En el azulgrana,Valentín Périga completó 18 puntos (4-7 en t3, 1-2 en t2 y 4-6 en t1).

9 de Julio (92): A. Pena (10), L. Lucchetti (11), S. Villegas (8), B. Rodríguez (14), F. Escobar (9), fi; M. Costa (15), R. Blanco (8), L. Vecchi (2), A. Osinaga (9), E. Pratdessus (6), S. Rodríguez y B. Tordini. DT: Julián Turcato.

Velocidad (65): S. Dutari (9), Franco Berdini, Gastón Berdini (2), B. Aceituno (1), B. Mandolesi (3), fi; P. Pollio (2), A. Icasto (2), R. Ayala (12), S. Albizua (2), S. Ferrari (11), V. Périga (18) y U. Rollhaiser (3). DT: Alan Rava.

Cuartos: 9 de Julio, 25-9 ; 54-28 y 76-45.

Árbitros: Mariano Enrique, Néstor Schernenco y Joaquín Binsou⁩.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Espora 84, La Falda 66

Después de 12 derrotas seguidas, Espora nuevamente se encontró con la Falda, único rival al que le había ganado y logró repetir, ahora como local, 84 a 66, en duelo entre los dos de más abajo.

El equipo puntaltense logró levantar una desventaja de 15 puntos (37-22).

Hubo 14 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias de Andrés Miguez, más 18 puntos y 4 rebotes de Lucas Ruiz y 12 puntos, 9 recobres y 7 asistencias de Tomás Galant.

En la visita, Benjamín Minucci terminó con 22 puntos y 10 rebotes.

Espora (84): Gianfranco Barcala (6), A. Miguez (14), M. Achor (6), T. Galant (12), L. Ruiz (18), fi; J.I. Schiebelbein, M. Veliz (12), J.P. Coronel (10) y J. Martínez (6). DT: Leandro Carbonell.

La Falda (66): G. Fernández (3), B. Minnucci (22), F. Riccio (3), B. Jaratz (6), I. Frisón (20), fi; P. Amigo (6), J. Chazarreta, B. Mangiapane (6) y J. Marcos. DT: Juan Miguel Vigna.

Cuartos: Espora, 18-23; 40-42 y 60-57.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Camila Robles.

Cancha: José Galié (Espora).

Próxima fecha

El viernes se enfrentarán Comercial-San Lorenzo, Ateneo-Argentino, Sportivo-Altense, El Nacional-Espora, Velocidad-Bahía Basket y La Falda-9 de Julio.

En tanto, Argentino-San Lorenzo disputarán el martes el partido pendiente de la cuarta fecha.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (13PG-2PP), 18 puntos (*)

2º) Altense (11-5), 17,5

2º) Comercial (11-5), 17,5

4º) 9 de Julio (11-5), 17

5º) El Nacional (8-8), 16,5

5º) Sportivo (10-6), 16,5

7º) Ateneo (7-9) 15,5

8º) Bahía Basket (5-11), 14,5

8º) Velocidad (7-9), 14,5

10º) Argentino (7-8), 14 (*)

11º) La Falda (3-13), 12,5

12º) Espora (2-14), 12

(*) Tienen un partido pendiente.