Último partido de Francisco Ruiz en Pueyrredón: "Fue un poquito sorpresivo para todos", dijo

Francisco Ruiz, jugador de Pueyrredón, se despedirá este miércoles del equipo superior, cuando visiten a Pacífico, para vinculars desde la próxima semana a Pergamino Básquet, que jugará la Liga Argentina.

"Fue un poquito sorpresivo para todos", reconoció Francisco, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

"Las expectativas son muy altas. Para mí es un paso muy grande irme de mi casa nuevamente. Debe ser el sueño de todo chico ir a jugar la Liga , sea Nacional o Argentina. La verdad que tengo muchas expectivas en lo que es Pergamino y la Liga", dijo el U21, de 2m06.

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Se inició en Pacífico, se formó en Estudiantes y el último año fichó por Pueyerredón, teniendo marcado protagonismo en la LBB Oro.

"Me faltaba ese trampolín de tener minutos y el roce con la gente de Primera", señaló.

Considerando que aún no es mayor, por sus centímetros -algo que no abunda en nuestro país- Ruiz es una ficha apetecible.

"Aprovecho la ventaja de que soy un interno ágil, y a los que son internos más pesados les corro la cancha", puntualizó.

Francisco es el cuarto de cinco hermanos, todos basquetbolístas.

"Lucas (2m00) juega en Espora, Jesús (1m98) y Walter (1m96) están en Fortín y Lázaro (de 11 años y 1m68) está en Pacífico", puntualizó.

Será la tercera salida de Francisco.

"El año pasado estuve en Chile y el anterior en Santiago del Estero, es el sacrificio por lo que uno quiere", admitió.

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