La LBB Bronce no descansa: entre Bahía y Punta Alta se disputa la octava fecha

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con la segunda de las tres programaciones que completará en ocho días la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", se disputará esta noche la octava fecha de las once que incluye la fase regular de este segundo tramo.

Se medirán, desde las 21, Bella Vista-Caza y Pesca, Velocidad B-Pellegrini, Barracas-Fútbol y Tenis (Buratovich), Bahiense del Norte B-Fortín Club (Pedro Luro), Sporting-Sportivo B (a puertas cerradas) y Los Andes-Whitense.

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La próxima será el domingo, con Caza y Pesca-Pellegrini, Sportivo B-Bahiense B, Whitense-Sporting, Fortín-Barracas, Los Andes-Velocidad B y Fútbol y Tenis-Bella Vista.

Bella Vista-Caza y Pesca

Cancha: Bella Vista.

Árbitros: Ariel Di Marco⁩ y Alberto Arlenghi.

Novedades: en el verde ya se despidió Enzo Alesso, que jugará el Prefederal por All Boys (La Pampa) y podría regresar Santiago Bertoni, recuperado tras un accidente. Y los medanenses siguen sin Francisco Perrín (viaje) y Jeremías Jaratz (lesionado).

Antecedente: Caza y Pesca 78, Bella Vista 77.

Velocidad B-Pellegrini

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Mariano Enrique e⁩ Iván Kalasnicoy.

Novedades: Velo cuenta con equipo completo y Pelle no tiene a Iván Gémez Lepez (motivos de estudio) y Gastón Chaves (rodilla). En tanto, se van a cambiar y probarán Mateo Barrera (lesion en talón) y Nicolás Themtham (hombro).

Antecedente: Pellegrini 90, Velocidad 50.

Barracas-Fútbol y Tenis

Cancha: El Bosque (Barracas).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩ y Francisco Irrazábal.⁩

Novedades: los locales están completos y la visita tiene numerosas bajas, sin definir.

Antecedente: Fútbol y Tenis 45, Barracas 72 (en Argentino).

Bahiense B-Fortín Club

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Sam Inglera⁩ y Camila Robles.

Novedades: el local tiene todos a disposición. En la visita no está Bautista Fava (fisura en una mano) y regresa Jesús Ruiz.

Antecedente: Fortín 62, Bahiense B 79.

Sporting-Sportivo B

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Marcelo Gordillo y⁩ Fabrizio Rey⁩.

Novedades: el rojinegro continúa sin Hernán Rava (lesionado) y el tricolor está completo.

Antecedente: Sportivo B 87, Sporting 60.

Los Andes-Whitense

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Novedades: Losa tiene todos los jugadores a disposición y Whitense continúa sin Mateo Herbalejo (lesionado).

Antecedente: Whitense 70, Los Andes 75.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Pellegrini (15PG-3PP), 23 puntos

2º) Barracas (13-5), 21

2º) Caza y Pesca (12-6), 21

2º) Bahiense B (13-5), 21

5º) Sportivo B (12-6), 20,5

6º) Whitense (10-8), 19,5

6º) Sporting (10-8), 19,5

8º) Bella Vista (7-11), 18

9º) Los Andes (8-10), 17,5

10º) Fútbol y Tenis (3-15), 15

11º) Fortín Club (2-15), 14,5

11º) Velocidad B (3-14), 14,5