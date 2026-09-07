Bella Vista, con sensaciones encontradas, despidió a uno de sus jugadores de la LBB Bronce
Enzo Alesso continuará jugando la Liga Prefederal.
Bella Vista perderá a Enzo Alesso para el resto de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.
Uno de los jugadores más importantes del equipo que volvió a la actividad oficial esta temporada, continuará jugando en All Boys (Santa Rosa), que participará de la Liga Prefederal.
Desde la institución, exteriorizaron las sensaciones encontradas y lo que significa esta partida:
"Hay despedidas que tienen un poco de tristeza, pero también muchísimo orgullo.
Hoy Enzo Alesso emprende un nuevo camino. Después de vestir nuestra camiseta y ser parte de este equipo, le toca dar un paso más en su crecimiento y asumir un nuevo desafío: Liga Prefederal junto a Club Atlético All Boys de Santa Rosa.
Y aunque nos cuesta verlo partir, hay algo que nos llena de orgullo: saber que el camino que elegimos como club tiene sentido.
Formar chicos.
Darles oportunidades.
Acompañarlos en su crecimiento.
Y ayudarlos a estar preparados cuando llegue la oportunidad de dar el siguiente paso.
Porque cuando uno de los nuestros crece, también crece Bella Vista.
Enzo, te vamos a extrañar dentro y fuera de la cancha, pero vamos a estar felices siguiendo cada paso de este nuevo desafío.
Gracias por todo lo que dejaste en nuestro club.
Éxitos en esta nueva etapa.
Y recordá siempre que esta es tu casa".