Bella Vista, con sensaciones encontradas, despidió a uno de sus jugadores de la LBB Bronce

Bella Vista perderá a Enzo Alesso para el resto de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

Uno de los jugadores más importantes del equipo que volvió a la actividad oficial esta temporada, continuará jugando en All Boys (Santa Rosa), que participará de la Liga Prefederal.

Desde la institución, exteriorizaron las sensaciones encontradas y lo que significa esta partida:

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"Hay despedidas que tienen un poco de tristeza, pero también muchísimo orgullo.

Hoy Enzo Alesso emprende un nuevo camino. Después de vestir nuestra camiseta y ser parte de este equipo, le toca dar un paso más en su crecimiento y asumir un nuevo desafío: Liga Prefederal junto a Club Atlético All Boys de Santa Rosa.

Y aunque nos cuesta verlo partir, hay algo que nos llena de orgullo: saber que el camino que elegimos como club tiene sentido.

Formar chicos.

Darles oportunidades.

Acompañarlos en su crecimiento.

Y ayudarlos a estar preparados cuando llegue la oportunidad de dar el siguiente paso.



Porque cuando uno de los nuestros crece, también crece Bella Vista.



Enzo, te vamos a extrañar dentro y fuera de la cancha, pero vamos a estar felices siguiendo cada paso de este nuevo desafío.



Gracias por todo lo que dejaste en nuestro club.



Éxitos en esta nueva etapa.



Y recordá siempre que esta es tu casa".