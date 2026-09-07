Franco Colapinto fue reprendido por la FIA en el Gran Premio de Italia: qué pasó

Los comisarios de la FIA del Gran Premio de Italia, tras una de las mejores actuaciones de Franco Colapinto en la Fórmula 1 -días después de ser oficializado para el próximo año con Alpine-, decidieron sancionar al argentino aplicándole una reprimenda por infringir una norma de conducción en el mítico Circuito de Monza.

El hecho tuvo lugar durante la vuelta previa a la largada de la carrera en el “Templo de la Velocidad”, donde el piloto de Pilar finalizó noveno y que tuvo como ganador al local Kimi Antonelli, de Mercedes.

El caso es que los comisarios del ente que regula la máxima categoría del automovilismo pusieron la lupa sobre Colapinto tras detectar que el argentino practicó una largada durante las vueltas de reconocimiento del trazado italiano.

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Según la investigación de las autoridades de la FIA, tras ver las imágenes, Colapinto sobrepasó los límites del carril permitido para la salida de boxes y cruzó la línea blanca, e infringió las normas específicas del director de carrera para el circuito de Monza.

En ese sentido, la FIA consideró que el argentino no respetó lo establecido por el artículo 12.2.1.i del Código Deportivo Internacional, además de las indicaciones incluidas en las notas del director de carrera.

No obstante, la sanción tuvo un carácter disciplinario y no modificó en absoluto la participación de Colapinto; por lo que finalizó su actuación en la cita italiana en noveno lugar y sumó dos puntos para Alpine.

En tanto, el compañero de equipo de Colapinto, el francés Pierre Gasly, que había logrado el primer lugar de partida para la carrera, se adjudicó el séptimo puesto y sumó seis unidades.

La próxima fecha del campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana que viene, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de España en Madrid.