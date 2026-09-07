Francisco Cerúndolo se despidió de la que fue su mejor actuación en US Open

Franncisco Cerúndolo (24º) se despidió del US Open, tras caer ante el belga Alexander Blockx (28º) por 3-6, 6-4, 5-7 y 5-7, siendo eliminado en los octavos de final del IS Open Flushing Meadows.

Ahora, Blockx espera en cuartos de final por el ganador entre el ruso Karen Khachanov (50°) y el local Learner Tien (15°).

A pesar de la derrota, el porteño cerró una gran actuación en Nueva York metiéndose entre los 16 mejores del torneo.

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El tenista de 28 años salió a la cancha como el único argentino en carrera en el cuadro luego de la eliminación de Tomás Etcheverry (32°) en manos del local Alex Michelsen (46°) en sets corridos por 7-6(6), 6-4 y 6-4.

Para llegar a esta instancia, Cerúndolo dejó en el camino en la primera ronda al austríaco Filip Misolic (537°) por 3-0. Luego, avanzó en 5 sets ante el alemán Jan-Lennard Struff (44°) y, por último, derrotó también en 5 parciales al estadounidense Taylor Fritz (10°).