"Pachu" Intrevado: "Sabía que si me tocaba convertir no iba a gritar el gol"

La Armonía se anotó un triunfazo en la Loma. Superó a Bella Vista 3 a 2 y sigue ilusionado con mantener la categoría y pelear por algo más. El mediocampista ofensivo Ezequiel "Pachu" Intrevado cumplió con la ley del ex y le anotó al club que lo formó.

"Sabía que si me tocaba convertir no iba a gritar el gol porque salí y jugué toda la vida en Bella Vista. Tuve sensaciones encontradas porque tenía ganas de demostrar por qué el técnico que está ahora decidió no tenerme en cuenta y eso te da un plus más. Por suerte salió bien y sumamos de a tres. Lo necesitábamos porque hoy hubiésemos estado últimos solos", sostuvo en El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"El segundo tiempo parecía un partido de Europa, no había mediocampo. Teníamos uno más y parecía al revés, pero después del 2 a 2 nos acomodamos mejor y justificamos el triunfo. Veníamos del sabor amargo de no llevarnos nada de cancha de San Francisco --derrota 1 a 0-- y del empate contra Huracán cuando estábamos 2 a 0 arriba. Así que nos pudimos sacar una espina", amplió.

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