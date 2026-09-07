Sporting metió otro triunfo y se ilusiona: "Siempre le digo a los chicos de mirar para arriba, hacia adelante"

Sporting metió un triunfazo en el cierre ante Liniers, estiró su invicto en el Torneo Clausura y trepa en ambas tablas en la Liga del Sur.

Un gol en el epílogo de Jonathan Font de penal y luego de sufrir la expulsión de Enzo Paredes, el rojinegro sumó tres puntos clave que le permiten ser segundos en el certamen y estar fuera de la zona de descenso y promoción.

Para eso mucho tuvo que ver también la labor del arquero Facundo Tavoliere, una de las figuras de la cancha con sus atajadas.

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"Tener una buena primera atajada genera confianza y le da desconfianza al rival, como que le va a costar hacerte un gol", analizó Facu en El Diario Deportivo.

"Son esos partidos de película, estuvimos con uno menos casi todo el partido, contra Liniers, que creo que no es el mismo equipo que llegó a la final del torneo anterior, pero es un equipo que corre mucho y es muy difícil", agregó el "1" en el programa que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes de 15 a 16.

Además, ex-Villa Mitre analizó el partido y la clave del mismo.

"Creo que e el segundo tiempo, con uno menos, supimos lo que teníamos que hacer para ganarlo. Hicimos las cosas correctamente y tuvimos algunas situaciones de gol en el segundo tiempo y ahí llega el penal", remarcó.

Este buen presente, con 2 éxitos y 4 empates, le permite al elenco puntaltense trepar en ambas tablas: está a dos puntos del líder San Francisco y por una unidad fuera de la zona de promoción o descenso.

"Siempre miramos la tabla que te ilusione, ¿esa cuál es? La que estás ahí, estás segundo, que ya queda un partido y termina la primera rueda, sacas un buen resultado contra Villa Mitre y arrancás la otra rueda con otra cara. Yo siempre le digo a los chicos que hay que mirar para arriba, que miremos hacia adelante. Ya está. Si empezamos a hacer las cosas bien de ahora en más, lo de abajo va a quedar en el pasado. Lo que hicimos más en la primera parte no se puede borrar, pero sí se puede olvidar. ¿Cómo hacemos para olvidar? Haciendo las cosas bien de ahora en adelante. Vienen partidos importantes y ser inteligentes", avisó.

"Estamos entiendo que en esta segunda parte, un punto pueden valer 3 y 3 puntos pueden valer 6", agregó.

Todo esto, además, se da un club que vive la zona baja de una manera muy especial ya que nunca descendió.

"Es difícil sacárselo porque hace años que está ahí, es difícil cambiar esa cabeza. La única manera de hacerlo es jugando cosas importantes, es la única manera de hacerle cambiar la cabeza al hincha. La única forma es esa y lo que podemos cambiar eso somos nosotros, adentro de la cancha", dijo Tavoliere.

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